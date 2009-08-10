вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии62
Темы0
Посты2
Коротко0
Н.

Настя ...

На сайте с 30 октября 2007

Комментарии62
Темы0
Посты2
Коротко0
Фэшн-словарь

а как вы пишите! здорово

Школа искусств и моды в Катманду

Долго сейчас пыталась вспомнить о том, как начинались мои давнишние (в разных местах) посты или письма... Оказалось, что они начинались с "Знаешь..." ))
По этому мне "здесь" очень импонирует ) пойду почитаю ваши заметки. Спасибо )

Паста под соусом «а-ля болоньезе»

А из зеленого - я бы веточку мяты))

Банано-шокаладные маффины

почти 5 часов утра у меня... а я тут сижу читаю про маффины... ммм
проснусь и буду готовить )))

Story-travelling и «Золотой Казан»

До конца не осилила тоже, при всем намерении себя заставить. Много и голова кругом. да и правда не пост, а рассказ-история. Больше бы для жж, правда )
А третий у меня не открылся почему-то (

Сахарные лоси наступают!

какая прелесть! )

Домашний пирог

чудо какое)))

ОНИГИРИ

обожаю рис! буду пробовать. Спасибо вам )

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

Да и еще, фотографии - замечательные! Спасибо Тане )

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

Круто. )) Антикризисный пост можно сказать. Помню было время (лет 10-12 назад), когда некоторые семьи пекли хлеб дома, и ничего, и даже вкусно!

Пожалуй, я даже как-нибудь постараюсь это испечь. Спасибо ))

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

:))

На самом деле, некоторые и сейчас пекут, просто если нет повода - никто об этом не говорит.

У некоторых есть хлебопечки - они заметно облегчают процесс, хотя вариаций гораздо меньше. Их даже можно завести так, чтобы к утру был готовый свежий хлеб!

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

Таня у нас специалист. :)

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

у меня есть хлебопечка ))) Процесс не сильно отличается?

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

О!! "Процесс не сильно отличается?" в смысле? Я не знаю - у меня нету. :)

Белый хлеб с хрустящей корочкой у вас дома!

))) ну если буду пробовать там, расскажу потом как вышло

Паста под соусом «а-ля болоньезе»

Я петрушку добавляла. Мне кажется мб можно маслины, но вообще итак вполне сочно получается.

Загрузить ещё