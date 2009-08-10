Настя ...
На сайте с 30 октября 2007
Долго сейчас пыталась вспомнить о том, как начинались мои давнишние (в разных местах) посты или письма... Оказалось, что они начинались с "Знаешь..." ))
По этому мне "здесь" очень импонирует ) пойду почитаю ваши заметки. Спасибо )
А из зеленого - я бы веточку мяты))
почти 5 часов утра у меня... а я тут сижу читаю про маффины... ммм
проснусь и буду готовить )))
До конца не осилила тоже, при всем намерении себя заставить. Много и голова кругом. да и правда не пост, а рассказ-история. Больше бы для жж, правда )
А третий у меня не открылся почему-то (
какая прелесть! )
чудо какое)))
обожаю рис! буду пробовать. Спасибо вам )
Да и еще, фотографии - замечательные! Спасибо Тане )
Круто. )) Антикризисный пост можно сказать. Помню было время (лет 10-12 назад), когда некоторые семьи пекли хлеб дома, и ничего, и даже вкусно!
Пожалуй, я даже как-нибудь постараюсь это испечь. Спасибо ))
:))
На самом деле, некоторые и сейчас пекут, просто если нет повода - никто об этом не говорит.
У некоторых есть хлебопечки - они заметно облегчают процесс, хотя вариаций гораздо меньше. Их даже можно завести так, чтобы к утру был готовый свежий хлеб!
Таня у нас специалист. :)
у меня есть хлебопечка ))) Процесс не сильно отличается?
О!! "Процесс не сильно отличается?" в смысле? Я не знаю - у меня нету. :)
))) ну если буду пробовать там, расскажу потом как вышло
Я петрушку добавляла. Мне кажется мб можно маслины, но вообще итак вполне сочно получается.
а как вы пишите! здорово