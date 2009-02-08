Настя ...
На сайте с 30 октября 2007
Рецепты читателей
Такая нежная брокколи!Я обожаю брокколи, если бы не. если бы не. В общем, только ей бы и питалась! Она хороша в любом виде, разве что не в сыром (хотя в интернете пишут, что и так круто. Признаюсь: не пробовала ее свежей и сырой. а замороженная что-то не очень мне)) А вот на пару - это да! Особенно для девочек, вечно сидящих на диете. Употребляя брокколи я испытываю самые невероятные ощущения, она такая...
Рецепты читателей
Такая нежная брокколи! Я обожаю брокколи, если бы не. если бы не. В общем, только ей бы и питалась! Она хороша в любом виде, разве что не в сыром (хотя в интернете пишут, что и так круто. Признаюсь: не пробовала ее свежей и сырой. а замороженная что-то не очень мне)) А вот на пару - это да! Особенно для девочек, вечно сидящих на диете. Употребляя брокколи я испытываю самые невероятные ощущения, она такая...
Рецепты читателей
Печенье моей мамы Моя мама печет чудесные торты и делает вкуснейшее безе. Но это я всегда любила, а вот у печенья есть своя история. Мне кажется, что мама любила его за простоту, а мы с братом всегда выпендривались и ни за что его есть не хотели. Но теперь мы выросли, а я открыла для себя какое же это печенье чудесное. А главное легко и быстро ))
Рецепты читателей