Таня Кондратенко
На сайте с 30 сентября 2014
Иностранный опыт
Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти их владельцевКто получит доступ к гигабайтам информации, которые мы создали при жизни? Как подготовиться к уходу не только из материального мира, но и из цифрового? The Village узнал, как это работает за рубежом
Иностранный опыт
Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти их владельцев Кто получит доступ к гигабайтам информации, которые мы создали при жизни? Как подготовиться к уходу не только из материального мира, но и из цифрового? The Village узнал, как это работает за рубежом
Иностранный опыт
Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсовАрхитектор Бейкер-Браун вышел на борьбу с дефицитом недорогого жилья — он построил дом из щёток, видеокассет и джинсов, который стоит в несколько раз дешевле обычного. The Village выяснил подробности
Иностранный опыт
Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов Архитектор Бейкер-Браун вышел на борьбу с дефицитом недорогого жилья — он построил дом из щёток, видеокассет и джинсов, который стоит в несколько раз дешевле обычного. The Village выяснил подробности
Иностранный опыт
Зачем европейские студенты едят из мусорокПо всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг
Иностранный опыт