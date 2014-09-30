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Таня Кондратенко

На сайте с 30 сентября 2014

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Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти их владельцев
Иностранный опыт
Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти их владельцевКто получит доступ к гигабайтам информации, которые мы создали при жизни? Как подготовиться к уходу не только из материального мира, но и из цифрового? The Village узнал, как это работает за рубежом
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Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти их владельцев
Иностранный опыт

Что происходит с аккаунтами в соцсетях после смерти их владельцев Кто получит доступ к гигабайтам информации, которые мы создали при жизни? Как подготовиться к уходу не только из материального мира, но и из цифрового? The Village узнал, как это работает за рубежом

Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов
Иностранный опыт
Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсовАрхитектор Бейкер-Браун вышел на борьбу с дефицитом недорогого жилья — он построил дом из щёток, видеокассет и джинсов, который стоит в несколько раз дешевле обычного. The Village выяснил подробности
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Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов
Иностранный опыт

Зачем в Англии построили дом из зубных щеток и джинсов Архитектор Бейкер-Браун вышел на борьбу с дефицитом недорогого жилья — он построил дом из щёток, видеокассет и джинсов, который стоит в несколько раз дешевле обычного. The Village выяснил подробности

Зачем европейские студенты едят из мусорок
Иностранный опыт
Зачем европейские студенты едят из мусорокПо всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг
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Зачем европейские студенты едят из мусорок
Иностранный опыт

Зачем европейские студенты едят из мусорок По всей Европе молодые обеспеченные люди отказываются от продуктов из супермаркетов в пользу еды из мусорных баков. The Village обсудил с несколькими из них, как работает дампстер-дайвинг