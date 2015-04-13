вернуться на старую версию сайта
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии2
Темы0
Посты2
Коротко0
ВГ

Варвара Гернеза

На сайте с 12 октября 2014

Комментарии2
Темы0
Посты2
Коротко0
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС
Ситуация
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭСThe Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве
0
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС
Ситуация

Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС The Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве

Адвокаты и правозащитник — о том, сможет ли Роскомнадзор читать вашу переписку
Комментарий
Адвокаты и правозащитник — о том, сможет ли Роскомнадзор читать вашу перепискуПравительство наделило ведомство правом проверять информацию о личной переписке интернет-пользователей. The Village узнал у экспертов, как нововведение скажется на всех нас
1
Адвокаты и правозащитник — о том, сможет ли Роскомнадзор читать вашу переписку
Комментарий

Адвокаты и правозащитник — о том, сможет ли Роскомнадзор читать вашу переписку Правительство наделило ведомство правом проверять информацию о личной переписке интернет-пользователей. The Village узнал у экспертов, как нововведение скажется на всех нас