Варвара Гернеза
На сайте с 12 октября 2014
Ситуация
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭСThe Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве
Ситуация
Экологи — о том, стоит ли опасаться москвичам дыма от пожаров вблизи Чернобыльской АЭС The Village узнал у экспертов, повлияет ли происшествие на радиационный фон в Москве
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Адвокаты и правозащитник — о том, сможет ли Роскомнадзор читать вашу перепискуПравительство наделило ведомство правом проверять информацию о личной переписке интернет-пользователей. The Village узнал у экспертов, как нововведение скажется на всех нас
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