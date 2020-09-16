Анна Логачева
На сайте с 30 октября 2014
Вчера
15 часов назад
Систему распознавания лиц потребовали запретить. Волонтер «Роскомсвободы» смог купить отчет о своих перемещениях
16 часов назад
«Ведомости»: «Сбердевайсы» разработали умную приставку. Она может управлять финансами и советовать, что купить
Позавчера
16 сентября 2020
Пригожин отправил миллион на лечение Навального. Но клиника «Шарите» вернула деньги назад
Галерея
16 сентября 2020
Как выглядит районный центр в Бибиреве, который открылся на месте кинотеатра «Будапешт»
16 сентября 2020