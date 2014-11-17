Катя Никитина
На сайте с 17 ноября 2014
Ситуация
Слабоумие и отвагаКорреспондент The Village Катя Никитина запускает в Лондоне свой журнал, сталкивается с трудностями, но в итоге всех побеждает
Ситуация
Слабоумие и отвага Корреспондент The Village Катя Никитина запускает в Лондоне свой журнал, сталкивается с трудностями, но в итоге всех побеждает
Секретная карта
10 мест в Лондоне, куда ходят сами лондонцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Лондон глазами его жителей — без Биг-Бена и Тауэра
Секретная карта
10 мест в Лондоне, куда ходят сами лондонцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Лондон глазами его жителей — без Биг-Бена и Тауэра
Как у них
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странамЛюди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться
Как у них