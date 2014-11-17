Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться