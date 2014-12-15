Маша Куреша
На сайте с 15 декабря 2014
Weekend
На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристуThe Village сравнил цены в Крыму, Сочи, Черногории, Шарм-эль-Шейхе и Анталье
Weekend
На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу The Village сравнил цены в Крыму, Сочи, Черногории, Шарм-эль-Шейхе и Анталье
Как у них
Жители Канады, Австралии и Франции — о записи к врачу и стоимости медицинских услуг Отделения для геев, электронные очереди и золотые походы к дантисту — The Village поговорил с жителями разных стран о том, как устроена их система здравоохранения
Как у них
Жители Канады, Австралии и Франции — о записи к врачу и стоимости медицинских услуг Отделения для геев, электронные очереди и золотые походы к дантисту — The Village поговорил с жителями разных стран о том, как устроена их система здравоохранения
Как у них
Сколько стоит умереть в Пекине, Копенгагене, Амстердаме и Нью-ЙоркеThe Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько стоит место на кладбище и почему смерть — дорогое удовольствие
Как у них
Сколько стоит умереть в Пекине, Копенгагене, Амстердаме и Нью-Йорке The Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько стоит место на кладбище и почему смерть — дорогое удовольствие
Как у них
Сколько приходится ждать поезда в метро Нью-Йорка, Копенгагена, Брюсселя и ТокиоThe Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько минут им приходится проводить в подземке, чтобы дождаться поезда в час пик
Как у них
Сколько приходится ждать поезда в метро Нью-Йорка, Копенгагена, Брюсселя и Токио The Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько минут им приходится проводить в подземке, чтобы дождаться поезда в час пик
Иностранный опыт
Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисомThe Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка
Иностранный опыт
Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом The Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка
Как у них
Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и СШАУгорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран
Как у них
Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США Угорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран
Как у них
Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаныФестивали по выращиванию конопли, курящие полицейские и опустевшие улицы Барселоны — The Village узнал, как живут в Колорадо, Чехии, Испании и США после легализации марихуаны
Как у них