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Маша Куреша

На сайте с 15 декабря 2014

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На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу
Weekend
На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристуThe Village сравнил цены в Крыму, Сочи, Черногории, Шарм-эль-Шейхе и Анталье
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На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу
Weekend

На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу The Village сравнил цены в Крыму, Сочи, Черногории, Шарм-эль-Шейхе и Анталье

Жители Канады, Австралии и Франции — о записи к врачу и стоимости медицинских услуг
Как у них
Жители Канады, Австралии и Франции — о записи к врачу и стоимости медицинских услуг Отделения для геев, электронные очереди и золотые походы к дантисту — The Village поговорил с жителями разных стран о том, как устроена их система здравоохранения
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Жители Канады, Австралии и Франции — о записи к врачу и стоимости медицинских услуг
Как у них

Жители Канады, Австралии и Франции — о записи к врачу и стоимости медицинских услуг Отделения для геев, электронные очереди и золотые походы к дантисту — The Village поговорил с жителями разных стран о том, как устроена их система здравоохранения

Сколько стоит умереть в Пекине, Копенгагене, Амстердаме и Нью-Йорке
Как у них
Сколько стоит умереть в Пекине, Копенгагене, Амстердаме и Нью-ЙоркеThe Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько стоит место на кладбище и почему смерть — дорогое удовольствие
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Сколько стоит умереть в Пекине, Копенгагене, Амстердаме и Нью-Йорке
Как у них

Сколько стоит умереть в Пекине, Копенгагене, Амстердаме и Нью-Йорке The Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько стоит место на кладбище и почему смерть — дорогое удовольствие

Сколько приходится ждать поезда в метро Нью-Йорка, Копенгагена, Брюсселя и Токио
Как у них
Сколько приходится ждать поезда в метро Нью-Йорка, Копенгагена, Брюсселя и ТокиоThe Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько минут им приходится проводить в подземке, чтобы дождаться поезда в час пик
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Сколько приходится ждать поезда в метро Нью-Йорка, Копенгагена, Брюсселя и Токио
Как у них

Сколько приходится ждать поезда в метро Нью-Йорка, Копенгагена, Брюсселя и Токио The Village поговорил с жителями разных стран и узнал, сколько минут им приходится проводить в подземке, чтобы дождаться поезда в час пик

Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом
Иностранный опыт
Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисомThe Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка
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Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом
Иностранный опыт

Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом The Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка

Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США
Как у них
Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и СШАУгорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран
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Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США
Как у них

Какие подарки дарят на Рождество жители Швеции, Канады, Германии и США Угорь от начальника, носки и виски от мамы, виниловые диски от папы — The Village узнал, что дарят друг другу жители разных стран

Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны
Как у них
Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаныФестивали по выращиванию конопли, курящие полицейские и опустевшие улицы Барселоны — The Village узнал, как живут в Колорадо, Чехии, Испании и США после легализации марихуаны
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Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны
Как у них

Чехи, испанцы, голландцы и американцы — о жизни после легализации марихуаны Фестивали по выращиванию конопли, курящие полицейские и опустевшие улицы Барселоны — The Village узнал, как живут в Колорадо, Чехии, Испании и США после легализации марихуаны