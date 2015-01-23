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Anton Zykov

На сайте с 23 января 2015

Комментарии2
Темы0
Посты1
Коротко0
Сикхи — о жизни в Москве
Люди в городе
Сикхи — о жизни в МосквеПосетители культурного центра сикхов рассказали The Village об обоюдоострых кинжалах, отрезанных руках и неудобстве прописки в Калуге
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Сикхи — о жизни в Москве
Люди в городе

Сикхи — о жизни в Москве Посетители культурного центра сикхов рассказали The Village об обоюдоострых кинжалах, отрезанных руках и неудобстве прописки в Калуге