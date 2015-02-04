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Михаил Алексеевский
На сайте с 3 февраля 2015
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Город
Город как спальный цех
Антрополог Михаил Алексеевский — о том, насколько плохи дела у российских моногородов и как решить их проблемы
13
Город
Город как спальный цех
Антрополог Михаил Алексеевский — о том, насколько плохи дела у российских моногородов и как решить их проблемы
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