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Михаил Князев

На сайте с 13 февраля 2015

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Архитектор Михаил Князев — о самых необычных автомобильных гаражах Москвы
Постройка века
Архитектор Михаил Князев — о самых необычных автомобильных гаражах МосквыThe Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — малоизвестные шедевры Константина Мельникова и Николая Лызлова, превративших гараж в искусство
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Архитектор Михаил Князев — о самых необычных автомобильных гаражах Москвы
Постройка века

Архитектор Михаил Князев — о самых необычных автомобильных гаражах Москвы The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — малоизвестные шедевры Константина Мельникова и Николая Лызлова, превративших гараж в искусство

Архитектор Михаил Князев — о Палеонтологическом музее
Постройка века
Архитектор Михаил Князев — о Палеонтологическом музее The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — Палеонтологический музей на Профсоюзной улице
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Архитектор Михаил Князев — о Палеонтологическом музее
Постройка века

Архитектор Михаил Князев — о Палеонтологическом музее The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — Палеонтологический музей на Профсоюзной улице