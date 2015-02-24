Михаил Князев
На сайте с 13 февраля 2015
Постройка века
Архитектор Михаил Князев — о самых необычных автомобильных гаражах МосквыThe Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — малоизвестные шедевры Константина Мельникова и Николая Лызлова, превративших гараж в искусство
Постройка века
Архитектор Михаил Князев — о самых необычных автомобильных гаражах Москвы The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — малоизвестные шедевры Константина Мельникова и Николая Лызлова, превративших гараж в искусство
Постройка века
Архитектор Михаил Князев — о Палеонтологическом музее The Village продолжает рассказывать о примечательных зданиях Москвы. В новом выпуске — Палеонтологический музей на Профсоюзной улице
Постройка века