Anna Smirnova
На сайте с 17 февраля 2015
Т.е. на станции, не отмеченные на "Лифты Московского метрополитена" вообще никак маломобильному человеку не попасть?
Ответу на этот вопрос мы посвятили целый раздел доклада , так что в двух словах, пожалуй, и не ответишь) Но вот если, например, пойти пощелкать вот эту инфографику, то возможно что-то станет понятнее. "Маломобильные человеки" же разные, даже у инвалидов-колясочников разные возможности в смысле возможности преодоления барьеров, а есть ведь и другие категории.
Для них и создан тот сервис "вызовите сотрудника и он поможет спуститься"? Вы с этим отделом метрополитена как-нибудь сотрудничаете?
Честно говоря, мы думали, как информацию про них включить в доклад. Но очень сложно оценивать работу службы, количество сотрудников которой может на какое-то время, например, сократиться в разы, а потом снова увеличиться. Да и никаких стандартов оказания подобной помощи в законодательстве не закреплено - т.е. как бы эта служба не работала, все равно это лучше, чем если бы её вообще не было. Просто обсчитывать их статистику о количестве обслуженных пассажиров - можно конечно, но в чем тут исследование?
В общем, мы пока не придумали, возможно в будущем как-нибудь раскроем эту тему. Можно еще взять живого колясочника, например, и провести отдельное расследование, чтобы выяснить, как эта служба на самом деле работает, но это скорее журналистская работа. Мы, впрочем, не против в таком поучаствовать.
Каких денег?
Тема острая, а любая популярность сейчас с легкостью монетизируется.
Думаем, что в идеальной городской транспортной системе любой человек будет выбирать подходящий ему в конкретной ситуации вид транспорта, исходя из одних из тех же критериев: время в пути, количество пересадок, цена проезда, расстояние до остановки, безопасность, и т.п. Лишено логики предположение, что какой-то вид транспорта человеку по умолчанию становится не нужен, как только у него появляется ребенок, например. А решать проблемы доступности городской среды, разумеется надо комплексно, с этим никто не спорит.
То есть критерий "можете ли вы ходить?", вы предлагаете не учитывать? Вы рассматриваете проблемы инвалидов, но вы хоть с одним инвалидом общались? Спросили у него, что его больше всего непрягает в транспорте? Глядите на столь индивидуальную проблему со стороны наблюдателя и упрекаете меня в отсутствии логики. Я конечно тоже люблю помечтать об утопиях, но лучше все-таки иногда снимать розовые очки. Большинство станций метро не имеют возможности быть переоборудоваными для нужд инвалидов. Так что сколько бы мы не плакались и не писали в своих колонках о том, что инвалидам в метро неудобно, это ситуацию не изменит. Выхода есть два: придумать оригинальное инженерное решение этой проблемы или реорганизовать транспортную систему с учетом того, что в стране есть люди с ограниченными способностями и со специальными потребностями. Вы не решаете ни одну из задач. Хотите привлечь внимание общественности? Дело благородное, привлекайте, только делайте это с умом, стараясь как можно меньше дискредитировать и как можно больше предлагать. Стоить помнить, что проблема состоит на данный момент, не в том, что инвалидам неудобно добираться куда бы то ни было, а в том, что это физически невозможно. Сначала надо решить эту проблему, а потом уже думать об удобстве. Под удобством я подразумеваю "время в пути, количество пересадок, цена проезда, расстояние до остановки, безопасность, и т.п."
Аргумент из серии "Зачем искать лекарство от рака, когда гораздо больше людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний?". На всём надо акцентировать внимание, на метро в том числе.
Скорее из серии "Зачем лечить человека от рака, если он умирает от сердечно-сосудистого заболевания?" Смысл фразы "на всем надо акцентировать внимание" понимаете? Значение слова акцентировать знаете?
Комплексное исследование доступности всей транспортной инфраструктуры Москвы - хорошая идея, но требует совершенно других ресурсов. У нас, например, их нет. Возможно у вас есть - тогда мы с интересом ждем результатов.
Вы себя недооцениваете. Если вам хватило времени, сил и других ресурсов на то, чем вы занимаетесь сейчас (и не будем о том, что я к этому отношусь скептически, это мое личное мнение, которое можно учитывать, а можно не учитывать), значит хватит и на большее, главное верить в себя.
P.S. А человека с аналитическим складом ума в команду все-таки возьмите ;)
что не так с людьми, которые захотели на проблеме денег поднять
Каких денег?
Думаете, если организовать по-человечески наземное сообщение, инвалид или мама с коляской предпочтут ему метрополитен, который является зоной повышенной опасности?
Думаем, что в идеальной городской транспортной системе любой человек будет выбирать подходящий ему в конкретной ситуации вид транспорта, исходя из одних из тех же критериев: время в пути, количество пересадок, цена проезда, расстояние до остановки, безопасность, и т.п. Лишено логики предположение, что какой-то вид транспорта человеку по умолчанию становится не нужен, как только у него появляется ребенок, например. А решать проблемы доступности городской среды, разумеется надо комплексно, с этим никто не спорит.
Для чего тогда акцентировать внимание на недостатках метрополитена?
Аргумент из серии "Зачем искать лекарство от рака, когда гораздо больше людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний?". На всём надо акцентировать внимание, на метро в том числе.
Комплексное исследование доступности всей транспортной инфраструктуры Москвы - хорошая идея, но требует совершенно других ресурсов. У нас, например, их нет. Возможно у вас есть - тогда мы с интересом ждем результатов.