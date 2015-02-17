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Anna Smirnova
На сайте с 17 февраля 2015
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Коротко
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Город
Недоступная Москва
Координатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями
12
Город
Недоступная Москва
Координатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями
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