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Anna Smirnova

На сайте с 17 февраля 2015

Комментарии7
Темы0
Посты1
Коротко0
Город
Недоступная МоскваКоординатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями
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Город

Недоступная Москва Координатор проекта «Метро для всех» Анна Смирнова — о том, почему столичная подземка не предназначена для людей с ограниченными возможностями