Белла Берман
На сайте с 1 ноября 2007
очень здорово! и про 8ое марта метко подмечено! уже не успею, но к какому-нибудь другому празднику обязательно сделаю!
Интересно написано! А что за фотография на превью (с упавшим нло у моста)? расскажи про это, что это?
Не могу понять, как ЭТИМ можно восхищаться. Оно очень депрессивное... А пример "закона дизайна-качество в простоте" это метро Нью-Йорка, но никак не это.
Здорово! Мне тоже посчастливилось плавать по таком маршруту) Порадовал факт про шуточки об одиноких сердцах))) спасибо за пост!
за рецепт вам спасибо! брауни это прекрасно!
Странно, куда подевались все те, кто орал, что «пример американцев в еде не самый лучший» и «это же дневная доза калорий»…:)
петербургский метрополитен еще депрессивнее)
а стокгольсмкое метро как и большинство несоветских - при близком рассмотрении довольно скудно оформлено
а вы уверенны, что создатели этого метро добивались соблюдения именно этого закона?
Это цитата написанного выше комментария. Взята в кавычки.
согласна
Ребята! Хочу поделиться наболевшим!!!
помимо кранов/проводки и тп...надо обратить внимание на тараканов!
В центре города, в старых домах их полным полно!!!
Если бы была умнее, позвонила бы сразу в службу по травлению насекомых (типо экомира) и узнала бы, что в моем прекрасном доме на белорусской есть тараканы. Или поспрашивать соседей, есть ли тараканы....