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Белла Берман

На сайте с 1 ноября 2007

Комментарии32
Темы0
Посты4
Коротко0
Как снять квартиру в Москве

Ребята! Хочу поделиться наболевшим!!!
помимо кранов/проводки и тп...надо обратить внимание на тараканов!
В центре города, в старых домах их полным полно!!!
Если бы была умнее, позвонила бы сразу в службу по травлению насекомых (типо экомира) и узнала бы, что в моем прекрасном доме на белорусской есть тараканы. Или поспрашивать соседей, есть ли тараканы....

Трюфели

очень здорово! и про 8ое марта метко подмечено! уже не успею, но к какому-нибудь другому празднику обязательно сделаю!

LONDON глазами живущего в нем

Интересно написано! А что за фотография на превью (с упавшим нло у моста)? расскажи про это, что это?

Стокгольмский Метрополитен

Не могу понять, как ЭТИМ можно восхищаться. Оно очень депрессивное... А пример "закона дизайна-качество в простоте" это метро Нью-Йорка, но никак не это.

На пароме по Европе

Здорово! Мне тоже посчастливилось плавать по таком маршруту) Порадовал факт про шуточки об одиноких сердцах))) спасибо за пост!

BROWNIE, как фотоаппарат

за рецепт вам спасибо! брауни это прекрасно!

Странно, куда подевались все те, кто орал, что «пример американцев в еде не самый лучший» и «это же дневная доза калорий»…:)

Стокгольмский Метрополитен

петербургский метрополитен еще депрессивнее)
а стокгольсмкое метро как и большинство несоветских - при близком рассмотрении довольно скудно оформлено

Стокгольмский Метрополитен

а вы уверенны, что создатели этого метро добивались соблюдения именно этого закона?

Стокгольмский Метрополитен

Это цитата написанного выше комментария. Взята в кавычки.

Стокгольмский Метрополитен

согласна

LONDON глазами живущего в нем

Это какая-то промоакция чего-то.
Очень много было об этом. Форд чтоли.

LONDON глазами живущего в нем

Это какая-то промоакция чего-то.
Очень много было об этом. Форд чтоли.