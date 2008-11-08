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Белла Берман

На сайте с 1 ноября 2007

Комментарии32
Темы0
Посты4
Коротко0
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!
Путешествия читателей The Village
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!Мне,&nbsp; как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .
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Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!
Путешествия читателей The Village

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться! Мне,&nbsp; как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .

Ситуация
Куда пойти работать, если тебя сократилиИтак, кризис материализовался в жизни многих не только появлением в кириллическом алфавите новой графемы Пц. Вас таки сократили, рынок труда в вашей сфере "встал" и размораживатся собирается непонятно когда.
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Ситуация

Куда пойти работать, если тебя сократили Итак, кризис материализовался в жизни многих не только появлением в кириллическом алфавите новой графемы Пц. Вас таки сократили, рынок труда в вашей сфере "встал" и размораживатся собирается непонятно когда.

Сегодня началась продажа вина Beaujolais!
Рецепты читателей
Сегодня началась продажа вина Beaujolais!Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
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Сегодня началась продажа вина Beaujolais!
Рецепты читателей

Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!

Путешествия читателей The Village
Копенгагенский потайной лофт, ставший легендойПотайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.
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Путешествия читателей The Village

Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой Потайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.