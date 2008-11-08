Белла Берман
На сайте с 1 ноября 2007
Путешествия читателей The Village
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!Мне, как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .
Путешествия читателей The Village
Как съездить в Нью-Йорк и не разориться! Мне, как и большинству «героев рабочего класса» раньше казалось, что съездить в США – это запредельная роскошь и уложиться, например, в 1500$ - абсолютно нереально. На практике все оказалось гораздо доступнее. .
Ситуация
Куда пойти работать, если тебя сократилиИтак, кризис материализовался в жизни многих не только появлением в кириллическом алфавите новой графемы Пц. Вас таки сократили, рынок труда в вашей сфере "встал" и размораживатся собирается непонятно когда.
Ситуация
Куда пойти работать, если тебя сократили Итак, кризис материализовался в жизни многих не только появлением в кириллическом алфавите новой графемы Пц. Вас таки сократили, рынок труда в вашей сфере "встал" и размораживатся собирается непонятно когда.
Рецепты читателей
Сегодня началась продажа вина Beaujolais!Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Рецепты читателей
Сегодня началась продажа вина Beaujolais! Пару дней назад в супермаркетах появились огромные плакаты с таинственной надписью Beaujolais Nouveau, а бары начали предлагать различные программы празднования праздника Божоле с уходом в разгул!
Путешествия читателей The Village
Копенгагенский потайной лофт, ставший легендойПотайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.
Путешествия читателей The Village