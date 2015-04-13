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ПЛ

Павел Лискин

На сайте с 2 апреля 2015

Комментарии1
Темы0
Посты1
Коротко0
Физкульт-привет

Спасибо всем, кто поддерживает проект, мы будем очень стараться, чтобы все получилось.

@Алина Бученкова гелокацию будем расширять, следите за обновлениями на официальном сайте roster.moscow

@ Alexander Erlikh скалолазание добавили:) Конструктивной критике мы всегда рады!