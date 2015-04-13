На сайте с 2 апреля 2015
Спасибо всем, кто поддерживает проект, мы будем очень стараться, чтобы все получилось.
@Алина Бученкова гелокацию будем расширять, следите за обновлениями на официальном сайте roster.moscow
@ Alexander Erlikh скалолазание добавили:) Конструктивной критике мы всегда рады!
Спасибо всем, кто поддерживает проект, мы будем очень стараться, чтобы все получилось.
@Алина Бученкова гелокацию будем расширять, следите за обновлениями на официальном сайте roster.moscow
@ Alexander Erlikh скалолазание добавили:) Конструктивной критике мы всегда рады!