вернуться на старую версию сайта
Закрыть
18 сентября, пятница
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
Комментарии
1
Темы
0
Посты
1
Коротко
0
Павел Лискин
На сайте с 2 апреля 2015
Комментарии
1
Темы
0
Посты
1
Коротко
0
Бизнес
Физкульт-привет
Основатель нового сервиса Roster Павел Лискин о том, как любовь к сквошу заставила его создать приложение по поиску компании для занятий спортом
25
Бизнес
Физкульт-привет
Основатель нового сервиса Roster Павел Лискин о том, как любовь к сквошу заставила его создать приложение по поиску компании для занятий спортом
Подпишитесь на рассылку
Подписаться