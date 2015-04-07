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ПЛ

Павел Лискин

На сайте с 2 апреля 2015

Комментарии1
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Посты1
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Бизнес
Физкульт-приветОснователь нового сервиса Roster Павел Лискин о том, как любовь к сквошу заставила его создать приложение по поиску компании для занятий спортом
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Бизнес

Физкульт-привет Основатель нового сервиса Roster Павел Лискин о том, как любовь к сквошу заставила его создать приложение по поиску компании для занятий спортом