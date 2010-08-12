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silversurfer

На сайте с 17 сентября 2009

Комментарии6
Темы0
Посты1
Коротко0
Московские центры отдыха от смога оказались фикцией
Ситуация
Московские центры отдыха от смога оказались фикциейСтоличные власти открыли антисмоговые центры отдыха без кондиционеров и вентиляторов.
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Московские центры отдыха от смога оказались фикцией
Ситуация

Московские центры отдыха от смога оказались фикцией Столичные власти открыли антисмоговые центры отдыха без кондиционеров и вентиляторов.