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silversurfer
На сайте с 17 сентября 2009
Комментарии
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Темы
0
Посты
1
Коротко
0
Ситуация
Московские центры отдыха от смога оказались фикцией
Столичные власти открыли антисмоговые центры отдыха без кондиционеров и вентиляторов.
24
Ситуация
Московские центры отдыха от смога оказались фикцией
Столичные власти открыли антисмоговые центры отдыха без кондиционеров и вентиляторов.
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