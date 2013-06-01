Евгений Онегин
На сайте с 18 апреля 2008
«а сверху на него ложится пена из сыра» – серьезно?
У ДИТ Москвы хороший Твиттер: https://twitter.com/emoskva
Разумеется забыли про http://weheartmoscow.com
Дерево очень хорошо сочетается со стеклом, особенно темное.
Движение, конечно, правильное, но московские власти по прежнему боятся радикальных мер: скажем, у вокзала Amsterdam Centraal (одного из самых загруженных в Европе) вся прилегающая территория открыта только для общественного транспорта и такси, а стоянки для автомобилей отсутствуют. Немногочисленным водителям частного транспорта предлагают единственный подъезд сбоку вокзала, созданный только для кратковременных остановок. Вокзалы нужно избавлять от машин, а не создавать для них пространство.
Крайне интересно посмотреть на итоги всех этих перераспределений, захватов собственности и скандалов.
Надеюсь, что минимальная цена в 510 рублей за билет все-таки определена для обычных людей и предполагает скидки для учащихся и пенсионеров.
Вряд ли при таком исходе «Кристалл» сможет повторить успех «Красного Октября». Все-таки ул. Самокатная – это не так уж и близко к центру. Даже метро рядом нет.
Последнее – это я для хипстеров.
В Солянке и Симачеве больше пьют фирменные вещи, а в Клаве почему-то популярна виски-кола. Привет хипстерам!
«Фантомные элементы» понравились, а вот последний Sunday Up Market показался мне откровенно скучным.
Думаю, они все-таки появятся, но ближе к середине осени, когда резко упадет посещаемость.
выставка хороша, но вот очередь на нее ох
еще там парк рядом и статую Петра из окон не видно
) зависит не от страны, а от величины города, в котором человек вырос) если это была деревня - личное пространство гораздо больше) в городе - соответственно
ой, вот на эту тему в Газете есть материал
и, кстати, вот он http://www.gazeta.ru/travel/2013/05/29_e_5361273.shtml
на самом деле нет
Не думаю, что восприятие личного пространства, желание одалживать вещи и тому подобное, зависит от страны. Правда в том, что чем ты беднее, тем проще тебе делиться, подпускать людей к себе. С рассчётом на обратную помощь, а не предположение, что все могут отнять. Когда появляются собственные ценности, появляется что защищать, и былая щедрость уходит.