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ЕО

Евгений Онегин

На сайте с 18 апреля 2008

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Неизвестный горожанин: Личное пространство

Не думаю, что восприятие личного пространства, желание одалживать вещи и тому подобное, зависит от страны. Правда в том, что чем ты беднее, тем проще тебе делиться, подпускать людей к себе. С рассчётом на обратную помощь, а не предположение, что все могут отнять. Когда появляются собственные ценности, появляется что защищать, и былая щедрость уходит.

Бухучёт: Миксология и необычные ингредиенты

«а сверху на него ложится пена из сыра» – серьезно?

Скажи-ка, дядя: Кто и как ведёт твитеры городских служб

У ДИТ Москвы хороший Твиттер: https://twitter.com/emoskva

Пять идей для логотипа Москвы

Разумеется забыли про http://weheartmoscow.com

Прямая речь: Уилл Прайс о деревянной архитектуре

Дерево очень хорошо сочетается со стеклом, особенно темное.

Московские вокзалы станут пересадочными узлами

Движение, конечно, правильное, но московские власти по прежнему боятся радикальных мер: скажем, у вокзала Amsterdam Centraal (одного из самых загруженных в Европе) вся прилегающая территория открыта только для общественного транспорта и такси, а стоянки для автомобилей отсутствуют. Немногочисленным водителям частного транспорта предлагают единственный подъезд сбоку вокзала, созданный только для кратковременных остановок. Вокзалы нужно избавлять от машин, а не создавать для них пространство.

Московский планетарий откроется в начале лета

Крайне интересно посмотреть на итоги всех этих перераспределений, захватов собственности и скандалов.
Надеюсь, что минимальная цена в 510 рублей за билет все-таки определена для обычных людей и предполагает скидки для учащихся и пенсионеров.

Заводы продолжают переносить на окраины столицы

Вряд ли при таком исходе «Кристалл» сможет повторить успех «Красного Октября». Все-таки ул. Самокатная – это не так уж и близко к центру. Даже метро рядом нет.
Последнее – это я для хипстеров.

Под градусом: самые алкогольные места Москвы

В Солянке и Симачеве больше пьют фирменные вещи, а в Клаве почему-то популярна виски-кола. Привет хипстерам!

Главное на неделе: события с 7 по 13 марта

«Фантомные элементы» понравились, а вот последний Sunday Up Market показался мне откровенно скучным.

Московский планетарий откроется в начале лета

http://www.the-village.ru/flows/moscow-news/posts/106095-samyy-deshevyy-bilet-v-planetariy-budet-stoit-510-rubley
льгот не предполагается

Московский планетарий откроется в начале лета

Думаю, они все-таки появятся, но ближе к середине осени, когда резко упадет посещаемость.

Главное на неделе: события с 7 по 13 марта

выставка хороша, но вот очередь на нее ох

Заводы продолжают переносить на окраины столицы
комментарий удалён
Заводы продолжают переносить на окраины столицы

еще там парк рядом и статую Петра из окон не видно

Неизвестный горожанин: Личное пространство

) зависит не от страны, а от величины города, в котором человек вырос) если это была деревня - личное пространство гораздо больше) в городе - соответственно

Неизвестный горожанин: Личное пространство

ой, вот на эту тему в Газете есть материал

и, кстати, вот он http://www.gazeta.ru/travel/2013/05/29_e_5361273.shtml

Неизвестный горожанин: Личное пространство

на самом деле нет