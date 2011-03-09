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ЕО

Евгений Онегин

На сайте с 18 апреля 2008

Комментарии11
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Посты2
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Туризм
Эксперимент The Village: Говорят ли московские полицейские по-английски?The Village решил выяснить, знают ли российские полицейские английский язык, придумал две типичные ситуации, в которых могут оказаться иностранцы в Москве, и опросил 35 полицейских в центре столицы.
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Туризм

Эксперимент The Village: Говорят ли московские полицейские по-английски? The Village решил выяснить, знают ли российские полицейские английский язык, придумал две типичные ситуации, в которых могут оказаться иностранцы в Москве, и опросил 35 полицейских в центре столицы.

Путешествия по Европе от читателей The Village
I AmsterdamВесенний взгляд на полупустую столицу Нидерландов
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Путешествия по Европе от читателей The Village

I Amsterdam Весенний взгляд на полупустую столицу Нидерландов