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Алиса Иваницкая

На сайте с 6 мая 2015

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Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

 

торт без красителя в разрезе

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Сделала рецепт от магнолии. Красный цвет пирога ("красный бархат") может получиться только с красителем. Отдельно даже экспериментировали с реакцией "яблочный уксус-сода-какао" — не краснеет. Что касается крема (молоко, мука, сливочное масло, сахар и прочее): у меня нет супер-миксера, пользовалась ручным и получилась глазурь приторно сладкая, хотя сахара клала меньше. Красиво как на картинке можно сделать всбиванием жирных сливок, ими же и слои вкуснее перемазывать. Количество сахара в торте невероятное — я уменьшала, но торт получился — глаза навыкат. Так что, наверное, лучше сразу в два раза сократить. По температуре выпекания: в обычной духовке за 20-25 минут тонкий корж выпекался при температуре 220, а не 135. 