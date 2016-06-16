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Алиса Иваницкая
На сайте с 6 мая 2015
Комментарии
5
Темы
0
Посты
1
Коротко
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Личный опыт
Я получаю пособие по безработице
Журналист, которая лишилась работы этой весной, рассказала The Village, как она встала на биржу труда в московском центре занятости
25
Личный опыт
Я получаю пособие по безработице
Журналист, которая лишилась работы этой весной, рассказала The Village, как она встала на биржу труда в московском центре занятости
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