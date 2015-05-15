15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами «Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов