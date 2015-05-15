Кристина Крецу
На сайте с 14 мая 2015
Производственный процесс
Как делают лекарстваРедакция The Village посетила лабораторию и завод компании Biocad, где создаются лекарства нового поколения
Производственный процесс
Как делают лекарства Редакция The Village посетила лабораторию и завод компании Biocad, где создаются лекарства нового поколения
Люди в городе
15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами«Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов
Люди в городе
15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами «Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов
Гид The Village
10 киноклубов, где показывают редкое киноРассказываем о местах в Петербурге, где регулярно показывают кино, которое не увидишь в кинотеатрах
Гид The Village
10 киноклубов, где показывают редкое кино Рассказываем о местах в Петербурге, где регулярно показывают кино, которое не увидишь в кинотеатрах
Гид The Village
20 лучших кафе на «Ресторанном дне»16 мая в Петербурге пройдёт «Ресторанный день». Из более чем сотни однодневных ресторанов The Village выбрал 20 мест с самым любопытным меню
Гид The Village