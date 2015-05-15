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Кристина Крецу

На сайте с 14 мая 2015

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Как делают лекарства
Производственный процесс

Как делают лекарстваРедакция The Village посетила лабораторию и завод компании Biocad, где создаются лекарства нового поколения

Производственный процесс

Как делают лекарства Редакция The Village посетила лабораторию и завод компании Biocad, где создаются лекарства нового поколения

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами
Люди в городе

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами«Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов

Люди в городе

15 лет «Упсала-цирку»: Как трудные подростки становятся цирковыми артистами «Упсала-цирк» — место, где социализируют трудных подростков, обучая их цирковому мастерству. The VIllage познакомился с теми, кто преподаёт и занимается в цирке для хулиганов

10 киноклубов, где показывают редкое кино
Гид The Village
10 киноклубов, где показывают редкое киноРассказываем о местах в Петербурге, где регулярно показывают кино, которое не увидишь в кинотеатрах
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10 киноклубов, где показывают редкое кино
Гид The Village

10 киноклубов, где показывают редкое кино Рассказываем о местах в Петербурге, где регулярно показывают кино, которое не увидишь в кинотеатрах

20 лучших кафе на «Ресторанном дне»
Гид The Village
20 лучших кафе на «Ресторанном дне»16 мая в Петербурге пройдёт «Ресторанный день». Из более чем сотни однодневных ресторанов The Village выбрал 20 мест с самым любопытным меню
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20 лучших кафе на «Ресторанном дне»
Гид The Village

20 лучших кафе на «Ресторанном дне» 16 мая в Петербурге пройдёт «Ресторанный день». Из более чем сотни однодневных ресторанов The Village выбрал 20 мест с самым любопытным меню