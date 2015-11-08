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ИК

Ирина Корнеевская

На сайте с 16 мая 2015

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
Гид The Village: Как обустроить детскую

Люстра-барабан - отпад! Пойду попробую сделать такую сама

Как вести себя в день общенациональной трагедии?

Единственное, что меня покоробило в день траура - это бесконечный перепост одного и того же плохого стихотворения, которое, видимо, написал по случаю какой-то аноним (так называемый флешмоб "главный пассажир") Не вижу ничего плохого, чтобы выражать сочувствие в соцсетях, но жаль, что так много сограждан не способны написать абзац своего искреннего текста.