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Ирина Корнеевская

На сайте с 16 мая 2015

Комментарии5
Темы0
Посты1
Коротко0
Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей
Что нового
Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей«Надо быть для ребенка человеком, который в него верит»
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Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей
Что нового

Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей «Надо быть для ребенка человеком, который в него верит»