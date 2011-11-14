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Ирина Корнеевская
На сайте с 16 мая 2015
Комментарии
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Темы
0
Посты
1
Коротко
0
Что нового
Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей
«Надо быть для ребенка человеком, который в него верит»
0
Что нового
Мария Пиотровская — о том, как в России игнорируют дислексию у детей
«Надо быть для ребенка человеком, который в него верит»
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