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Денис Шлянцев

На сайте с 18 мая 2015

Комментарии1
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Посты1
Коротко0
Ситуация
Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазиномЖурналист с юридическим образованием Денис Шлянцев — о том, как он отстаивал в суде право на качественную кофемашину
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Ситуация

Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином Журналист с юридическим образованием Денис Шлянцев — о том, как он отстаивал в суде право на качественную кофемашину