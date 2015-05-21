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Денис Шлянцев
На сайте с 18 мая 2015
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Ситуация
Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином
Журналист с юридическим образованием Денис Шлянцев — о том, как он отстаивал в суде право на качественную кофемашину
34
Ситуация
Бизнес по-русски: Как я судился с интернет-магазином
Журналист с юридическим образованием Денис Шлянцев — о том, как он отстаивал в суде право на качественную кофемашину
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