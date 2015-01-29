вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии61
Темы0
Посты125
Коротко0
ДТ

Даня Тристан

На сайте с 28 апреля 2008

Комментарии61
Темы0
Посты125
Коротко0
Понаехали ли вы?

Если вчерашний тест по истории вызывал умиление, то нынешний лишь удивление. "В ФМС можно обратиться, по телефону, лично или через интернет приемную"? Это основы законодательства? 
И что ответить бедному мигранту? Как должно быть (телефон, лично, интернет) или по факту (лишь лично и после 5-часовой очереди)? 

Самые дешёвые и самые дорогие продуктовые магазины Петербурга

Больше всего потешил и удивил Spar. 
А набор продуктов условный же. Просто самое громкое для сравнения. 

Показ единой школьной формы в «Манеже»

Неплохо. Да. Но никто, видимо, не подумал о практичности.
Подходит ли большинство этих комплектов для ежедневной носки?

Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге

Барковсктй - герой дня просто.
Веселил. Тешил. Умилял.
Подарил надежду, черт побери.

Показ единой школьной формы в «Манеже»

и главное - не влетят ли родители в копеечку от такой формы

Показ единой школьной формы в «Манеже»

Нет. Это как-раз вопрос решенный: влетит в любом случае.
Форма всегда сказывалась на бюджете, и всегда требовала затрат. В прочем, будь она универсальна - зачастую эти траты окупаются.