Даня Тристан
На сайте с 28 апреля 2008
Самые дешёвые и самые дорогие продуктовые магазины Петербурга
Больше всего потешил и удивил Spar.
Больше всего потешил и удивил Spar.
А набор продуктов условный же. Просто самое громкое для сравнения.
Показ единой школьной формы в «Манеже»
Неплохо. Да. Но никто, видимо, не подумал о практичности.
Неплохо. Да. Но никто, видимо, не подумал о практичности.
Подходит ли большинство этих комплектов для ежедневной носки?
Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге
Барковсктй - герой дня просто.
Барковсктй - герой дня просто.
Веселил. Тешил. Умилял.
Подарил надежду, черт побери.
Показ единой школьной формы в «Манеже»
и главное - не влетят ли родители в копеечку от такой формы
Показ единой школьной формы в «Манеже»
Нет. Это как-раз вопрос решенный: влетит в любом случае.
Нет. Это как-раз вопрос решенный: влетит в любом случае.
Форма всегда сказывалась на бюджете, и всегда требовала затрат. В прочем, будь она универсальна - зачастую эти траты окупаются.
Если вчерашний тест по истории вызывал умиление, то нынешний лишь удивление. "В ФМС можно обратиться, по телефону, лично или через интернет приемную"? Это основы законодательства?
И что ответить бедному мигранту? Как должно быть (телефон, лично, интернет) или по факту (лишь лично и после 5-часовой очереди)?