Даня Тристан
На сайте с 28 апреля 2008
Индустрия
Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в ПетербургеThe Village поговорил с поварами трёх популярных петербургских пиццерий о Неаполе, пицце и секретах её приготовления
Индустрия
Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в Петербурге The Village поговорил с поварами трёх популярных петербургских пиццерий о Неаполе, пицце и секретах её приготовления
Иностранный опыт
Как проходят альтернативную гражданскую службу в ЕвропеПацифисты в Швейцарии, цивилисты в Германии, волонтёры во Франции — The Village изучил, как в Европе приходили к альтернативной службе
Иностранный опыт
Как проходят альтернативную гражданскую службу в Европе Пацифисты в Швейцарии, цивилисты в Германии, волонтёры во Франции — The Village изучил, как в Европе приходили к альтернативной службе
Город
Как работает православная парикмахерская в ПетербургеИконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы
Город
Как работает православная парикмахерская в Петербурге Иконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы
Есть вопрос
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Как всё устроено
РадиоведущийРадиоведущий анонимно рассказал The Village о пьяном сексе в эфире, идиотских вопросах для группы «Фристайл» и борьбе с плохой музыкой
Как всё устроено
Радиоведущий Радиоведущий анонимно рассказал The Village о пьяном сексе в эфире, идиотских вопросах для группы «Фристайл» и борьбе с плохой музыкой
Люди в городе
10 самых смешных костюмов с AVA ExpoThe Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
Люди в городе
10 самых смешных костюмов с AVA Expo The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
Личный опыт
Зачем открывать IT-коворкинг в КрымуПродюсер IT-коворкинга «Слобода» в Севастополе рассказал The Village об особенностях нового бизнеса в Крыму и перспективах российской Кремниевой долины
Личный опыт
Зачем открывать IT-коворкинг в Крыму Продюсер IT-коворкинга «Слобода» в Севастополе рассказал The Village об особенностях нового бизнеса в Крыму и перспективах российской Кремниевой долины
Люди в городе
Как живут клубы по интересамТанцующие пенсионеры, университетские болельщицы и охотники с деревянными луками — The Village познакомился с членами нескольких клубов по интересам, регулярно собирающихся вне Сети
Люди в городе
Как живут клубы по интересам Танцующие пенсионеры, университетские болельщицы и охотники с деревянными луками — The Village познакомился с членами нескольких клубов по интересам, регулярно собирающихся вне Сети
Прямая речь
«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинамиБорцы с уличной рекламой борделей — о том, откуда взялось столько объявлений «Жена на час», почему в России секс за деньги не считают изнасилованием и как государство помогает проституции
Прямая речь
«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинами Борцы с уличной рекламой борделей — о том, откуда взялось столько объявлений «Жена на час», почему в России секс за деньги не считают изнасилованием и как государство помогает проституции
Личный опыт
Кому нужен единственный в России IT-барДве девушки открыли в Петербурге бар для необычной целевой аудитории — IT-специалистов. The Village обсудил с ними специфику работы с гиками и ошибки, которые лучше не допускать, открывая своё место
Личный опыт
Кому нужен единственный в России IT-бар Две девушки открыли в Петербурге бар для необычной целевой аудитории — IT-специалистов. The Village обсудил с ними специфику работы с гиками и ошибки, которые лучше не допускать, открывая своё место
Люди в городе
Владельцы яхт и катеров В разгар летней жары владельцы личных яхт, катеров и лодок — самые счастливые люди в городе. The Village узнал, насколько сложно содержать собственное плавсредство и как ими пользуются горожане
Люди в городе
Владельцы яхт и катеров В разгар летней жары владельцы личных яхт, катеров и лодок — самые счастливые люди в городе. The Village узнал, насколько сложно содержать собственное плавсредство и как ими пользуются горожане
Люди в городе
Участники фестиваля «Старкон» в реальной жизниThe Village познакомился с одиннадцатью героями крупнейшего в России фестиваля косплея и выяснил, чем Финн Парнишка, королева Амидала и фея Динь-Динь занимаются в реальной жизни
Люди в городе
Участники фестиваля «Старкон» в реальной жизни The Village познакомился с одиннадцатью героями крупнейшего в России фестиваля косплея и выяснил, чем Финн Парнишка, королева Амидала и фея Динь-Динь занимаются в реальной жизни
Люди в городе
Кто занимается спортом на улице Вечерние пробежки, йога на газоне, занятия на тренажёрах во дворе, игра в бадминтон и городки в парках — The Village поговорил с 12 горожанами, которые предпочли улицу фитнес-клубам
Люди в городе
Кто занимается спортом на улице Вечерние пробежки, йога на газоне, занятия на тренажёрах во дворе, игра в бадминтон и городки в парках — The Village поговорил с 12 горожанами, которые предпочли улицу фитнес-клубам
Люди в городе
Кто и зачем переезжает из Москвы в ПетербургРасслабленный график работы, бар-хоппинг, крики чаек и дешёвое жильё — The Village познакомился с тринадцатью москвичами, переехавшими в Петербург, и выяснил, почему они покинули столицу
Люди в городе
Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург Расслабленный график работы, бар-хоппинг, крики чаек и дешёвое жильё — The Village познакомился с тринадцатью москвичами, переехавшими в Петербург, и выяснил, почему они покинули столицу
Рецепты шефов
Копчёная перловка с чипсами из мяты Сергея ФокинаБренд-шеф петербургского ресторана Regatta рассказал The Village, как приготовить копчёную перловку, томлённую с яблоком, грецким орехом и мятными чипсами
Рецепты шефов
Копчёная перловка с чипсами из мяты Сергея Фокина Бренд-шеф петербургского ресторана Regatta рассказал The Village, как приготовить копчёную перловку, томлённую с яблоком, грецким орехом и мятными чипсами
Рецепты шефов
Корейский суп тямпонШеф-повар ресторана корейской кухни «Кореана» Евгений Ким рассказал The Village, как приготовить острый суп тямпон с лапшой и морепродуктами.
Рецепты шефов
Корейский суп тямпон Шеф-повар ресторана корейской кухни «Кореана» Евгений Ким рассказал The Village, как приготовить острый суп тямпон с лапшой и морепродуктами.
Есть вопрос
Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Люди в городе
Участники фестиваля «СаниDay» Железный Трон, меховая морковка и корабль Пиратов Летающего Макаронного Монстра — The Village побывал на петербургском фестивале самодельных санок и познакомился с экипажами.
Люди в городе
Участники фестиваля «СаниDay» Железный Трон, меховая морковка и корабль Пиратов Летающего Макаронного Монстра — The Village побывал на петербургском фестивале самодельных санок и познакомился с экипажами.
Люди в городе
Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночамПередачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.
Люди в городе
Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам Передачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.
Город
Люди в городе: Кто ездит зимой на велосипеде Грязь, катафоты, маршруты для автомобилей и замёрзшие бабушки — The Village узнал, с чем сталкиваются велосипедисты, которые не бросают байк даже в –25.
Город