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Даня Тристан

На сайте с 28 апреля 2008

Комментарии61
Темы0
Посты125
Коротко0
Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в Петербурге
Индустрия

Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в ПетербургеThe Village поговорил с поварами трёх популярных петербургских пиццерий о Неаполе, пицце и секретах её приготовления

Индустрия

Тестоблюстители: Кто и как делает неаполитанскую пиццу в Петербурге The Village поговорил с поварами трёх популярных петербургских пиццерий о Неаполе, пицце и секретах её приготовления

Как проходят альтернативную гражданскую службу в Европе
Иностранный опыт
Как проходят альтернативную гражданскую службу в ЕвропеПацифисты в Швейцарии, цивилисты в Германии, волонтёры во Франции — The Village изучил, как в Европе приходили к альтернативной службе
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Как проходят альтернативную гражданскую службу в Европе
Иностранный опыт

Как проходят альтернативную гражданскую службу в Европе Пацифисты в Швейцарии, цивилисты в Германии, волонтёры во Франции — The Village изучил, как в Европе приходили к альтернативной службе

Как работает православная парикмахерская в Петербурге
Город
Как работает православная парикмахерская в ПетербургеИконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы
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Как работает православная парикмахерская в Петербурге
Город

Как работает православная парикмахерская в Петербурге Иконы на стенах, радио «Воскресение» и отсутствие клиентов — сотрудники православной парикмахерской рассказали, с чем им пришлось столкнуться в первый месяц работы

Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть?
Есть вопрос
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
7
Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть?
Есть вопрос

Сколько кофе нужно выпить, чтобы точно не заснуть? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Радиоведущий
Как всё устроено
РадиоведущийРадиоведущий анонимно рассказал The Village о пьяном сексе в эфире, идиотских вопросах для группы «Фристайл» и борьбе с плохой музыкой
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Радиоведущий
Как всё устроено

Радиоведущий Радиоведущий анонимно рассказал The Village о пьяном сексе в эфире, идиотских вопросах для группы «Фристайл» и борьбе с плохой музыкой

10 самых смешных костюмов с AVA Expo
Люди в городе
10 самых смешных костюмов с AVA ExpoThe Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
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10 самых смешных костюмов с AVA Expo
Люди в городе

10 самых смешных костюмов с AVA Expo The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов

Зачем открывать IT-коворкинг в Крыму
Личный опыт
Зачем открывать IT-коворкинг в КрымуПродюсер IT-коворкинга «Слобода» в Севастополе рассказал The Village об особенностях нового бизнеса в Крыму и перспективах российской Кремниевой долины
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Зачем открывать IT-коворкинг в Крыму
Личный опыт

Зачем открывать IT-коворкинг в Крыму Продюсер IT-коворкинга «Слобода» в Севастополе рассказал The Village об особенностях нового бизнеса в Крыму и перспективах российской Кремниевой долины

Люди в городе
Как живут клубы по интересамТанцующие пенсионеры, университетские болельщицы и охотники с деревянными луками — The Village познакомился с членами нескольких клубов по интересам, регулярно собирающихся вне Сети
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Люди в городе

Как живут клубы по интересам Танцующие пенсионеры, университетские болельщицы и охотники с деревянными луками — The Village познакомился с членами нескольких клубов по интересам, регулярно собирающихся вне Сети

«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинами
Прямая речь
«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинамиБорцы с уличной рекламой борделей — о том, откуда взялось столько объявлений «Жена на час», почему в России секс за деньги не считают изнасилованием и как государство помогает проституции
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«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинами
Прямая речь

«Дай Любе шанс»: Кто и зачем срывает объявления о торговле женщинами Борцы с уличной рекламой борделей — о том, откуда взялось столько объявлений «Жена на час», почему в России секс за деньги не считают изнасилованием и как государство помогает проституции

Кому нужен единственный в России IT-бар
Личный опыт
Кому нужен единственный в России IT-барДве девушки открыли в Петербурге бар для необычной целевой аудитории — IT-специалистов. The Village обсудил с ними специфику работы с гиками и ошибки, которые лучше не допускать, открывая своё место
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Кому нужен единственный в России IT-бар
Личный опыт

Кому нужен единственный в России IT-бар Две девушки открыли в Петербурге бар для необычной целевой аудитории — IT-специалистов. The Village обсудил с ними специфику работы с гиками и ошибки, которые лучше не допускать, открывая своё место

Владельцы яхт и катеров
Люди в городе
Владельцы яхт и катеров В разгар летней жары владельцы личных яхт, катеров и лодок — самые счастливые люди в городе. The Village узнал, насколько сложно содержать собственное плавсредство и как ими пользуются горожане
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Владельцы яхт и катеров
Люди в городе

Владельцы яхт и катеров В разгар летней жары владельцы личных яхт, катеров и лодок — самые счастливые люди в городе. The Village узнал, насколько сложно содержать собственное плавсредство и как ими пользуются горожане

Участники фестиваля «Старкон» в реальной жизни
Люди в городе
Участники фестиваля «Старкон» в реальной жизниThe Village познакомился с одиннадцатью героями крупнейшего в России фестиваля косплея и выяснил, чем Финн Парнишка, королева Амидала и фея Динь-Динь занимаются в реальной жизни
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Участники фестиваля «Старкон» в реальной жизни
Люди в городе

Участники фестиваля «Старкон» в реальной жизни The Village познакомился с одиннадцатью героями крупнейшего в России фестиваля косплея и выяснил, чем Финн Парнишка, королева Амидала и фея Динь-Динь занимаются в реальной жизни

Кто занимается спортом на улице
Люди в городе
Кто занимается спортом на улице Вечерние пробежки, йога на газоне, занятия на тренажёрах во дворе, игра в бадминтон и городки в парках — The Village поговорил с 12 горожанами, которые предпочли улицу фитнес-клубам
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Кто занимается спортом на улице
Люди в городе

Кто занимается спортом на улице Вечерние пробежки, йога на газоне, занятия на тренажёрах во дворе, игра в бадминтон и городки в парках — The Village поговорил с 12 горожанами, которые предпочли улицу фитнес-клубам

Люди в городе
Кто и зачем переезжает из Москвы в ПетербургРасслабленный график работы, бар-хоппинг, крики чаек и дешёвое жильё — The Village познакомился с тринадцатью москвичами, переехавшими в Петербург, и выяснил, почему они покинули столицу
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Люди в городе

Кто и зачем переезжает из Москвы в Петербург Расслабленный график работы, бар-хоппинг, крики чаек и дешёвое жильё — The Village познакомился с тринадцатью москвичами, переехавшими в Петербург, и выяснил, почему они покинули столицу

Копчёная перловка с чипсами из мяты Сергея Фокина
Рецепты шефов
Копчёная перловка с чипсами из мяты Сергея ФокинаБренд-шеф петербургского ресторана Regatta рассказал The Village, как приготовить копчёную перловку, томлённую с яблоком, грецким орехом и мятными чипсами
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Копчёная перловка с чипсами из мяты Сергея Фокина
Рецепты шефов

Копчёная перловка с чипсами из мяты Сергея Фокина Бренд-шеф петербургского ресторана Regatta рассказал The Village, как приготовить копчёную перловку, томлённую с яблоком, грецким орехом и мятными чипсами

Корейский суп тямпон
Рецепты шефов
Корейский суп тямпонШеф-повар ресторана корейской кухни «Кореана» Евгений Ким рассказал The Village, как приготовить острый суп тямпон с лапшой и морепродуктами.
7
Корейский суп тямпон
Рецепты шефов

Корейский суп тямпон Шеф-повар ресторана корейской кухни «Кореана» Евгений Ким рассказал The Village, как приготовить острый суп тямпон с лапшой и морепродуктами.

Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?
Есть вопрос
Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
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Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?
Есть вопрос

Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Участники фестиваля «СаниDay»
Люди в городе
Участники фестиваля «СаниDay» Железный Трон, меховая морковка и корабль Пиратов Летающего Макаронного Монстра — The Village побывал на петербургском фестивале самодельных санок и познакомился с экипажами.
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Участники фестиваля «СаниDay»
Люди в городе

Участники фестиваля «СаниDay» Железный Трон, меховая морковка и корабль Пиратов Летающего Макаронного Монстра — The Village побывал на петербургском фестивале самодельных санок и познакомился с экипажами.

Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам
Люди в городе
Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночамПередачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.
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Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам
Люди в городе

Люди в городе: Кто получает посылки в «Почте России» по ночам Передачи с проводниками, посылки в деревню и китайский сувенир на память — The Village побеседовал ночью с посетителями круглосуточных центров выдачи посылок, открытых «Почтой России» в Петербурге.

Люди в городе: Кто ездит зимой на велосипеде
Город
Люди в городе: Кто ездит зимой на велосипеде Грязь, катафоты, маршруты для автомобилей и замёрзшие бабушки — The Village узнал, с чем сталкиваются велосипедисты, которые не бросают байк даже в –25.
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Люди в городе: Кто ездит зимой на велосипеде
Город

Люди в городе: Кто ездит зимой на велосипеде Грязь, катафоты, маршруты для автомобилей и замёрзшие бабушки — The Village узнал, с чем сталкиваются велосипедисты, которые не бросают байк даже в –25.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ