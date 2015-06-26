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Анна Деспоташвили

На сайте с 23 июня 2015

Комментарии0
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Посты14
Коротко0
Можно ли записать сон?
Есть вопрос
Можно ли записать сон?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
2
Можно ли записать сон?
Есть вопрос

Можно ли записать сон? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане

Стоит ли делать прививку от гриппа?
Ситуация
Стоит ли делать прививку от гриппа? The Village поговорил с вирусологом о пользе и вреде вакцинации
22
Стоит ли делать прививку от гриппа?
Ситуация

Стоит ли делать прививку от гриппа? The Village поговорил с вирусологом о пользе и вреде вакцинации

Откуда берутся классические клички животных?
Есть вопрос
Откуда берутся классические клички животных?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города
13
Откуда берутся классические клички животных?
Есть вопрос

Откуда берутся классические клички животных? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города

Зачем нужна конная полиция?
Есть вопрос
Зачем нужна конная полиция? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
17
Зачем нужна конная полиция?
Есть вопрос

Зачем нужна конная полиция? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Долго ли продержится тёплая осень?
Ситуация
Долго ли продержится тёплая осень? The Village спросил у синоптиков, с чем связана аномально высокая температура воздуха и как долго она продержится в Москве
1
Долго ли продержится тёплая осень?
Ситуация

Долго ли продержится тёплая осень? The Village спросил у синоптиков, с чем связана аномально высокая температура воздуха и как долго она продержится в Москве

Школьник
Как всё устроено
ШкольникThe Village поговорил с обычными московскими школьниками об одноклассниках, вписках, спайсах, веб-панках и планах на будущее
78
Школьник
Как всё устроено

Школьник The Village поговорил с обычными московскими школьниками об одноклассниках, вписках, спайсах, веб-панках и планах на будущее

Как дают номера маршрутам городского транспорта?
Есть вопрос
Как дают номера маршрутам городского транспорта?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
19
Как дают номера маршрутам городского транспорта?
Есть вопрос

Как дают номера маршрутам городского транспорта? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Можно ли заниматься сексом на публике?
Есть вопрос
Можно ли заниматься сексом на публике?Адвокат, психолог и полиция объяснили The Village, почему можно заниматься любовью в кустах, но не стоит — на улице
38
Можно ли заниматься сексом на публике?
Есть вопрос

Можно ли заниматься сексом на публике? Адвокат, психолог и полиция объяснили The Village, почему можно заниматься любовью в кустах, но не стоит — на улице

Почему от 3D-фильмов болят глаза?
Есть вопрос
Почему от 3D-фильмов болят глаза?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
3
Почему от 3D-фильмов болят глаза?
Есть вопрос

Почему от 3D-фильмов болят глаза? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Почему в гостиницах сворачивают туалетную бумагу в конверт?
Есть вопрос
Почему в гостиницах сворачивают туалетную бумагу в конверт?Редакция The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
21
Почему в гостиницах сворачивают туалетную бумагу в конверт?
Есть вопрос

Почему в гостиницах сворачивают туалетную бумагу в конверт? Редакция The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

«Жары не будет ещё долго»: Синоптики — о том, что происходит с московской погодой
Комментарий
«Жары не будет ещё долго»: Синоптики — о том, что происходит с московской погодойThe Village узнал у экспертов, когда закончится плохая погода
20
«Жары не будет ещё долго»: Синоптики — о том, что происходит с московской погодой
Комментарий

«Жары не будет ещё долго»: Синоптики — о том, что происходит с московской погодой The Village узнал у экспертов, когда закончится плохая погода

Что делать, если вендинговый автомат не выдал товар?
Есть вопрос
Что делать, если вендинговый автомат не выдал товар?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
7
Что делать, если вендинговый автомат не выдал товар?
Есть вопрос

Что делать, если вендинговый автомат не выдал товар? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Почему в Москве борются с уличными музыкантами
Комментарий
Почему в Москве борются с уличными музыкантамиThe Village поговорил с исполнителями, полицией, депутатом и узнал, кто виноват в ситуации
18
Почему в Москве борются с уличными музыкантами
Комментарий

Почему в Москве борются с уличными музыкантами The Village поговорил с исполнителями, полицией, депутатом и узнал, кто виноват в ситуации

Наводнения в регионах в снимках и видео Instagram
Галереи
Наводнения в регионах в снимках и видео InstagramБедствие в Сочи, Краснодаре, Воронеже и Липецке — The Village собрал свидетельства последствий стихии
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Наводнения в регионах в снимках и видео Instagram
Галереи

Наводнения в регионах в снимках и видео Instagram Бедствие в Сочи, Краснодаре, Воронеже и Липецке — The Village собрал свидетельства последствий стихии