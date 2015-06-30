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СР

Сергей Родионов

На сайте с 23 сентября 2009

Комментарии37
Темы0
Посты47
Коротко0
10 мест в Белграде, куда ходят сами белградцы

Интересно, почему одна из центральных улиц города носит имя американского президента :)

Почему ёлки в Москве появились так рано?

Бразилия, 5 ноября, кстати

А давайте инстаграмиться))



http://instagram.com/sergerodionov – путешествия, города, еда, зарисовки, дизайн и архитектура


Полуголая правда: Как откровенно одетые официантки работают в мужском баре

Супер!

Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах

Старки, я люблю тебя!

Комментарий: Василий Уткин о продаже пива на стадионах и о других стимуляторах

Да, на матче «Аякс» - «Фейенорд» все в точности так – шум от смеха, полиция улыбается :)

Проект реконструкции «Художественного» разработало бюро Wowhaus

А где можно визуализации проекта посмотреть?

Люди в городе: Первые пассажиры метро

А где горожане постарше? :)

На завтрак: Савелий Либкин — о сути ресторанов, Одессе и лени

Интересно!

Люди в городе: Гости второго городского маркета еды

Какие красивые люди!

Люди в городе: Гости второго городского маркета еды

Правда ведь все стали больше улыбаться!

Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах

Старки офигенен!))

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