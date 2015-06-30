Сергей Родионов
На сайте с 23 сентября 2009
Почему ёлки в Москве появились так рано?
Бразилия, 5 ноября, кстати
А давайте инстаграмиться))
http://instagram.com/sergerodionov – путешествия, города, еда, зарисовки, дизайн и архитектура
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах
Старки, я люблю тебя!
Комментарий: Василий Уткин о продаже пива на стадионах и о других стимуляторах
Да, на матче «Аякс» - «Фейенорд» все в точности так – шум от смеха, полиция улыбается :)
Проект реконструкции «Художественного» разработало бюро Wowhaus
А где можно визуализации проекта посмотреть?
Люди в городе: Первые пассажиры метро
А где горожане постарше? :)
Люди в городе: Гости второго городского маркета еды
Какие красивые люди!
Люди в городе: Гости второго городского маркета еды
Правда ведь все стали больше улыбаться!
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах
Старки офигенен!))
Интересно, почему одна из центральных улиц города носит имя американского президента :)