Сергей Родионов
На сайте с 23 сентября 2009
Секретная карта
Путеводитель The Village по 10 городам мираПотайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Секретная карта
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Третий этапВместе с читателями The Village выбирает всё лучшее и самое важное в 2014 году: cчастливые моменты и потрясения, новые бары и магазины, фестивали и такси-сервисы, гаджеты и сериалы
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Третий этап Вместе с читателями The Village выбирает всё лучшее и самое важное в 2014 году: cчастливые моменты и потрясения, новые бары и магазины, фестивали и такси-сервисы, гаджеты и сериалы
Weekend
Как редакция The Village работает в киоске на «Ламбада-маркете»The Village выходит в офлайн и впервые организует свой киоск — c футболками, фартуками, термокружками и рождественскими скидками. Следите за трансляцией, чтобы увидеть, как редакция с этим справляется
Weekend
Как редакция The Village работает в киоске на «Ламбада-маркете» The Village выходит в офлайн и впервые организует свой киоск — c футболками, фартуками, термокружками и рождественскими скидками. Следите за трансляцией, чтобы увидеть, как редакция с этим справляется
Съёмки
Что купить в киоске The Village на «Ламбаде»Футболки «Все хотят это» и «Наследие», термокружки, карта нашей Москвы — The Village составил гид по товарам, которые редакция пошла продавать на «Ламбада-маркете»
Съёмки
Что купить в киоске The Village на «Ламбаде» Футболки «Все хотят это» и «Наследие», термокружки, карта нашей Москвы — The Village составил гид по товарам, которые редакция пошла продавать на «Ламбада-маркете»
Галереи
Лучшие виды городов мира из космосаМосква, Париж, Мельбурн и Буэнос Айрес — как они выглядят на скриншотах Google Maps
Галереи
Лучшие виды городов мира из космоса Москва, Париж, Мельбурн и Буэнос Айрес — как они выглядят на скриншотах Google Maps
Город
Другая РоссияМир за пределами МКАД: индекс чашки кофе, российские дизайнеры, карта российских продуктов и путешествия по Карелии и Байкалу
Город
Другая Россия Мир за пределами МКАД: индекс чашки кофе, российские дизайнеры, карта российских продуктов и путешествия по Карелии и Байкалу
Город
Сколько стоит чашка кофе в разных городах России Индекс кофе рассчитывается из средней цены за чашку в городских кафе и практически безошибочно показывает уровень жизни населения. The Village изучил цены в российских городах и составил свой рейтинг
Город
Сколько стоит чашка кофе в разных городах России Индекс кофе рассчитывается из средней цены за чашку в городских кафе и практически безошибочно показывает уровень жизни населения. The Village изучил цены в российских городах и составил свой рейтинг
Weekend
Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоихДва сотрудника The Village отправились в Будапешт на выходные, получив сто евро на всё про всё, и ведут прямую трансляцию своих трат
Weekend
Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоих Два сотрудника The Village отправились в Будапешт на выходные, получив сто евро на всё про всё, и ведут прямую трансляцию своих трат
Ситуация
Дешёвая Москва: Как жить лучше и тратить меньшеКак вкусно есть, хорошо одеваться, накачать пресс и выучить язык бесплатно или очень дёшево
Ситуация
Дешёвая Москва: Как жить лучше и тратить меньше Как вкусно есть, хорошо одеваться, накачать пресс и выучить язык бесплатно или очень дёшево
Weekend
Дневник каучсёрфера Сергей Родионов о том, как посмотреть на Москву глазами иностранца
Клуб рисовальщиков
Крымская набережнаяThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков
Крымская набережная The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Город
Сине-жёлтая Москва: Городские объекты в цветах флага УкраиныПри ближайшем рассмотрении выяснилось, что в Москве немало мест, покрашенных в цвета национального флага Украины. The Village составил галерею вопиющих примеров
Город
Сине-жёлтая Москва: Городские объекты в цветах флага Украины При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в Москве немало мест, покрашенных в цвета национального флага Украины. The Village составил галерею вопиющих примеров
Город
Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия
The Village побывал на ещё не открывшемся стадионе «Открытие Арена» — новом домашнем поле «Спартака»
Город
Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия The Village побывал на ещё не открывшемся стадионе «Открытие Арена» — новом домашнем поле «Спартака»
Клуб рисовальщиков
Московские офисы в рисунках Лизы СмирновойХудожница-фрилансер Лиза Смирнова, задумавшись о постоянной работе, посетила несколько офисов известных московских компаний и зарисовала увиденное там
Клуб рисовальщиков
Московские офисы в рисунках Лизы Смирновой Художница-фрилансер Лиза Смирнова, задумавшись о постоянной работе, посетила несколько офисов известных московских компаний и зарисовала увиденное там
Еда
Арбузная карта МосквыThe Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города
Еда
Арбузная карта Москвы The Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города
Ситуация
Игорь Садреев возглавит журнал Esquire
Бывший главный редактор The Village будет руководить редакцией русскоязычной версии американского журнала
Ситуация
Игорь Садреев возглавит журнал Esquire Бывший главный редактор The Village будет руководить редакцией русскоязычной версии американского журнала
Город
FAQ: Как и почему объединяются Hopes & Fears и The Village Зачем мы всё это сделали
Фоторепортаж
Офис телеканала «Дождь» на «Красном октябре»Телеканал «Дождь» в скором времени покинет помещение на «Красном Октябре», в котором работал с момента основания
Фоторепортаж
Офис телеканала «Дождь» на «Красном октябре» Телеканал «Дождь» в скором времени покинет помещение на «Красном Октябре», в котором работал с момента основания
Город
Что делали этой ночью российские болельщикиСпящие коты, пиво и кофе, боевая раскраска на дому, надежды и скорбь — в ночных снимках российских болельщиков в Instagram
Город
Что делали этой ночью российские болельщики Спящие коты, пиво и кофе, боевая раскраска на дому, надежды и скорбь — в ночных снимках российских болельщиков в Instagram
Гид The Village
Лето в Петербурге: Новые бары, рестораны, пляжи и фестивалиThe Village составил путеводитель по лету в городе: от лучших мест для бар-хоппинга до новых террас, пляжей, велопрокатов и фестивалей на свежем воздухе
Гид The Village