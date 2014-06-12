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СР

Сергей Родионов

На сайте с 23 сентября 2009

Комментарии37
Темы0
Посты47
Коротко0
Путеводитель The Village по 10 городам мира
Секретная карта
Путеводитель The Village по 10 городам мираПотайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
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Путеводитель The Village по 10 городам мира
Секретная карта

Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

Голосование читателей The Village: Третий этап
Итоги года 2014
Голосование читателей The Village: Третий этапВместе с читателями The Village выбирает всё лучшее и самое важное в 2014 году: cчастливые моменты и потрясения, новые бары и магазины, фестивали и такси-сервисы, гаджеты и сериалы
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Голосование читателей The Village: Третий этап
Итоги года 2014

Голосование читателей The Village: Третий этап Вместе с читателями The Village выбирает всё лучшее и самое важное в 2014 году: cчастливые моменты и потрясения, новые бары и магазины, фестивали и такси-сервисы, гаджеты и сериалы

Как редакция The Village работает в киоске на «Ламбада-маркете»
Weekend
Как редакция The Village работает в киоске на «Ламбада-маркете»The Village выходит в офлайн и впервые организует свой киоск — c футболками, фартуками, термокружками и рождественскими скидками. Следите за трансляцией, чтобы увидеть, как редакция с этим справляется
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Как редакция The Village работает в киоске на «Ламбада-маркете»
Weekend

Как редакция The Village работает в киоске на «Ламбада-маркете» The Village выходит в офлайн и впервые организует свой киоск — c футболками, фартуками, термокружками и рождественскими скидками. Следите за трансляцией, чтобы увидеть, как редакция с этим справляется

Что купить в киоске The Village на «Ламбаде»
Съёмки
Что купить в киоске The Village на «Ламбаде»Футболки «Все хотят это» и «Наследие», термокружки, карта нашей Москвы — The Village составил гид по товарам, которые редакция пошла продавать на «Ламбада-маркете»
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Что купить в киоске The Village на «Ламбаде»
Съёмки

Что купить в киоске The Village на «Ламбаде» Футболки «Все хотят это» и «Наследие», термокружки, карта нашей Москвы — The Village составил гид по товарам, которые редакция пошла продавать на «Ламбада-маркете»

Лучшие виды городов мира из космоса
Галереи
Лучшие виды городов мира из космосаМосква, Париж, Мельбурн и Буэнос Айрес — как они выглядят на скриншотах Google Maps
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Лучшие виды городов мира из космоса
Галереи

Лучшие виды городов мира из космоса Москва, Париж, Мельбурн и Буэнос Айрес — как они выглядят на скриншотах Google Maps

Город
Другая РоссияМир за пределами МКАД: индекс чашки кофе, российские дизайнеры, карта российских продуктов и путешествия по Карелии и Байкалу
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Город

Другая Россия Мир за пределами МКАД: индекс чашки кофе, российские дизайнеры, карта российских продуктов и путешествия по Карелии и Байкалу

Сколько стоит чашка кофе в разных городах России
Город
Сколько стоит чашка кофе в разных городах России Индекс кофе рассчитывается из средней цены за чашку в городских кафе и практически безошибочно показывает уровень жизни населения. The Village изучил цены в российских городах и составил свой рейтинг
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Сколько стоит чашка кофе в разных городах России
Город

Сколько стоит чашка кофе в разных городах России Индекс кофе рассчитывается из средней цены за чашку в городских кафе и практически безошибочно показывает уровень жизни населения. The Village изучил цены в российских городах и составил свой рейтинг

Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоих
Weekend
Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоихДва сотрудника The Village отправились в Будапешт на выходные, получив сто евро на всё про всё, и ведут прямую трансляцию своих трат
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Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоих
Weekend

Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоих Два сотрудника The Village отправились в Будапешт на выходные, получив сто евро на всё про всё, и ведут прямую трансляцию своих трат

Ситуация
Дешёвая Москва: Как жить лучше и тратить меньшеКак вкусно есть, хорошо одеваться, накачать пресс и выучить язык бесплатно или очень дёшево
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Ситуация

Дешёвая Москва: Как жить лучше и тратить меньше Как вкусно есть, хорошо одеваться, накачать пресс и выучить язык бесплатно или очень дёшево

Weekend
Дневник каучсёрфераСергей Родионов о том, как посмотреть на Москву глазами иностранца
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Weekend

Дневник каучсёрфера Сергей Родионов о том, как посмотреть на Москву глазами иностранца

Крымская набережная
Клуб рисовальщиков
Крымская набережнаяThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
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Крымская набережная
Клуб рисовальщиков

Крымская набережная The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

Сине-жёлтая Москва: Городские объекты в цветах флага Украины
Город
Сине-жёлтая Москва: Городские объекты в цветах флага УкраиныПри ближайшем рассмотрении выяснилось, что в Москве немало мест, покрашенных в цвета национального флага Украины. The Village составил галерею вопиющих примеров
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Сине-жёлтая Москва: Городские объекты в цветах флага Украины
Город

Сине-жёлтая Москва: Городские объекты в цветах флага Украины При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в Москве немало мест, покрашенных в цвета национального флага Украины. The Village составил галерею вопиющих примеров

Город

Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия

The Village побывал на ещё не открывшемся стадионе «Открытие Арена» — новом домашнем поле «Спартака»

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Город

Новый стадион «Спартака» за две недели до открытия The Village побывал на ещё не открывшемся стадионе «Открытие Арена» — новом домашнем поле «Спартака»

Московские офисы в рисунках Лизы Смирновой
Клуб рисовальщиков
Московские офисы в рисунках Лизы СмирновойХудожница-фрилансер Лиза Смирнова, задумавшись о постоянной работе, посетила несколько офисов известных московских компаний и зарисовала увиденное там
2
Московские офисы в рисунках Лизы Смирновой
Клуб рисовальщиков

Московские офисы в рисунках Лизы Смирновой Художница-фрилансер Лиза Смирнова, задумавшись о постоянной работе, посетила несколько офисов известных московских компаний и зарисовала увиденное там

Арбузная карта Москвы
Еда
Арбузная карта МосквыThe Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города
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Арбузная карта Москвы
Еда

Арбузная карта Москвы The Village публикует карту, на которой отмечены все арбузные развалы города

Ситуация

Игорь Садреев возглавит журнал Esquire

Бывший главный редактор The Village будет руководить редакцией русскоязычной версии американского журнала

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Ситуация

Игорь Садреев возглавит журнал Esquire Бывший главный редактор The Village будет руководить редакцией русскоязычной версии американского журнала

Город
FAQ: Как и почему объединяются Hopes & Fears и The VillageЗачем мы всё это сделали
20
Город

FAQ: Как и почему объединяются Hopes & Fears и The Village Зачем мы всё это сделали

Фоторепортаж
Офис телеканала «Дождь» на «Красном октябре»Телеканал «Дождь» в скором времени покинет помещение на «Красном Октябре», в котором работал с момента основания
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Фоторепортаж

Офис телеканала «Дождь» на «Красном октябре» Телеканал «Дождь» в скором времени покинет помещение на «Красном Октябре», в котором работал с момента основания

Город
Что делали этой ночью российские болельщикиСпящие коты, пиво и кофе, боевая раскраска на дому, надежды и скорбь — в ночных снимках российских болельщиков в Instagram
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Город

Что делали этой ночью российские болельщики Спящие коты, пиво и кофе, боевая раскраска на дому, надежды и скорбь — в ночных снимках российских болельщиков в Instagram

Лето в Петербурге: Новые бары, рестораны, пляжи и фестивали
Гид The Village
Лето в Петербурге: Новые бары, рестораны, пляжи и фестивалиThe Village составил путеводитель по лету в городе: от лучших мест для бар-хоппинга до новых террас, пляжей, велопрокатов и фестивалей на свежем воздухе
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Лето в Петербурге: Новые бары, рестораны, пляжи и фестивали
Гид The Village

Лето в Петербурге: Новые бары, рестораны, пляжи и фестивали The Village составил путеводитель по лету в городе: от лучших мест для бар-хоппинга до новых террас, пляжей, велопрокатов и фестивалей на свежем воздухе

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