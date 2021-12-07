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Какие 10 новых станций БКЛ открылись в Москве
Какие 10 новых станций БКЛ открылись в Москве
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СписокКакие 10 новых станций БКЛ открылись в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Мневники» до «Каховской».

Какие станции появились:

  • «Терехово»;
  • «Кунцевская»;
  • «Давыдково»;
  • «Аминьевская»;
  • «Мичуринский проспект»;
  • «Проспект Вернадского»;
  • «Новаторская»;
  • «Воронцовская»;
  • «Зюзино»;
  • «Каховская».

Общая длина нового участка метро составила более 20 километров. Семь из десяти станций пересадочные, например, с «Каховской» можно перейти на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии, а с «Проспекта Вернадского» — на Сокольническую.

Это первый случай с 1935 года, когда в метро Москвы открылись сразу десять станций. Полностью строительство БКЛ должно завершиться в 2022 году.

Источник: «Город Москва»

Обложка: «Город Москва»

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