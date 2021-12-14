6 января, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Сингл «1312» от Parks, Squares and Alleys в поддержку пострадавших от полиции
Сингл «1312» от Parks, Squares and Alleys в поддержку пострадавших от полиции
Новости

Премьера Сингл «1312» от Parks, Squares and Alleys в поддержку пострадавших от полиции

Инди-рок группа Parks, Squares and Alleys выпустила сингл «1312». Песня записана в поддержку тех, кто пострадал от полицейского произвола.

На обложке — фотография художника Ивана Петроковича (друга вокалиста группы Сергея Хавро), которую тот сделал незадолго до своего задержания на митинге 31 января. «Как итог: удары электрошокером, проломленная голова, многочисленные гематомы по всему телу и 10 суток в спецприемнике Сахарово», — сказал музыкант.

Сергей Хавро

Вокалист и основатель Parks, Squares and Alleys

Тогда же я задал себе вопрос: если не получается изменить себя, как я могу повлиять на происходящее вокруг? Я не политик и не активист. Все, что я умею — писать песни.

Сингл доступен на 13 платформах, включая Spotify, SoundCloud и Apple Music. Все деньги с прослушиваний пойдут в правозащитные организаций, которые помогают пострадавшим от действий сотрудников полиции.

Источник, обложка: представители Parks, Squares and Alleys

скопировать ссылку

Тэги

14 декабря 2021

Мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии

хочу ещё материалов
Закрыть