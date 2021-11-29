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В Москве задержали более 400 болельщиков ЦСКА из-за пиротехники на матче с «Зенитом»

Вечером 28 ноября полиция задержала более 400 болельщиков ЦСКА после матча Премьер-лиги с «Зенитом».

Команда ЦСКА проиграла «Зениту» со счетом 0:2 — тогда болельщики в конце игры зажгли пиротехнику. В таком масштабе пиротехника применялась «впервые за всю историю ВЭБ Арены», отметило руководство ЦСКА.

Находившихся на трибуне, где началось фаер-шоу, начали выпускать только через час после окончания матча, и задерживать на выходе Это продолжалось примерно до часа ночи. Руководство Премьер-лиги отметило, что действия полиции негативно повлияли на имидж лиги и всего российского футбола.

Руководство Премьер-лиги

Присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использования пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на «ВЭБ-Арене» меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей.

Источник: Sports.ru, «Спорт-Экспресс»

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