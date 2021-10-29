«Росгосстрах» вернул деньги родственникам сбитого электричкой подростка

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«Росгосстрах» вернул семье погибшего подростка 395 тысяч рублей, которые ранее страховщик взыскал с его родственников за ремонт поезда.
Страховая компания «Росгосстрах» потребовала возместить ущерб в размере 400 тысяч рублей от матери 15-летнего подростка, которого насмерть сбила скоростная электричка «Ласточка».
Школьник погиб 19 ноября 2019 года от удара поезда — он переходил платформу по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд, потому что был в наушниках.
«Росгосстрах» выплатил РЖД компенсацию за ремонт поезда, а затем заявил матери погибшего, что она должна в течение 10 дней вернуть 400 тысяч рублей за причиненный ущерб, поскольку вина подростка в аварии установлена. После 10 суток дело передали бы в суд, тогда сумма компенсации могла вырасти на 25 %. Мать подростка выплатила деньги до суда, но решила подать к «Росгосстраху» ответный иск.
Вскоре после того, как история стала известна в медиа, «Росгосстрах» решил вернуть взысканные деньги семье и решает, как это сделать. В компании объяснили, что требование компенсации — стандартная процедура. Из-за ее автоматизации страховщики не учли контекст ситуации и не смогли сразу отказаться от своей претензии к семье погибшего.
Источник: «Дождь» (власти считают это СМИ иноагентом)