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Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub хотят закрыть на 90 суток за нарушения ковидных мер
Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub хотят закрыть на 90 суток за нарушения ковидных мер
Новости

Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub хотят закрыть на 90 суток за нарушения ковидных мер

Московские клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 90 суток за то, что они не соблюдали меры безопасности против COVID-19.

Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушений, отметил главный инспектор ОАТИ Антон Романов. Он добавил, что на входе в заведения стояли большие очереди, а посетители не соблюдали дистанцию и не носили масок.

Организаторам грозит штраф 300 тысяч рублей по статье 20.6 КоАП (невыполнение правил при чрезвычайной ситуации). Эта сумма возрастет до миллиона, если инспекция выявит факт причинения вреда здоровью. Кроме того, клубы могут закрыть до 90 суток.

Ранее организаторам концерта рэпера L’One, который прошел в Москве 28 ноября, тоже пригрозили штрафом за нарушение антиковидных мер.

Источник: ТАСС

Обложка: Gipsy

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