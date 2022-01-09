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«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Нур-Султан

С 10 января авиакомпания «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в столицу Казахстана — Нур-Султан.

Ранее рейсы прервали из-за протестов в Казахстане, которые начались 4 января из-за повышения цены на газ. Уже 5 января «Аэрофлот» прекратил полеты в Казахстан.

При этом рейсы в Алматы, где проходили самые массовые протесты, «Аэрофлот» пока не возобновил.

В ходе массовых акций протеста в Казахстане задержали более 5 тысяч человек. В стране завели 125 дел об убийствах, хулиганстве и грабеже. Кроме того, на бывшего главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова завели дело о госизмене.

Источник: «Аэрофлот»

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