«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в Нур-Султан

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С 10 января авиакомпания «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в столицу Казахстана — Нур-Султан.
Ранее рейсы прервали из-за протестов в Казахстане, которые начались 4 января из-за повышения цены на газ. Уже 5 января «Аэрофлот» прекратил полеты в Казахстан.
При этом рейсы в Алматы, где проходили самые массовые протесты, «Аэрофлот» пока не возобновил.
В ходе массовых акций протеста в Казахстане задержали более 5 тысяч человек. В стране завели 125 дел об убийствах, хулиганстве и грабеже. Кроме того, на бывшего главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова завели дело о госизмене.
Источник: «Аэрофлот»