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«Аэрофлот» отменил рейсы в Нур-Султан и Алматы

В среду, 5 января, российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан и Алматы. 

В аэропорту Алматы сегодня отменили все рейсы. «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — сказали пассажирам в службе безопасности аэропорта.

4 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ. Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали мессенджеры. 5 января президент Казахстана Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно.

Источник: Новости Москвы 

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