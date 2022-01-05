«Аэрофлот» отменил рейсы в Нур-Султан и Алматы

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В среду, 5 января, российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан и Алматы.
В аэропорту Алматы сегодня отменили все рейсы. «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — сказали пассажирам в службе безопасности аэропорта.
4 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ. Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали мессенджеры. 5 января президент Казахстана Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно.
Источник: Новости Москвы