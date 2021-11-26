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Академики РАН потребовали отменить арест ректора Шанинки Сергея Зуева
Академики РАН потребовали отменить арест ректора Шанинки Сергея Зуева
Новости

Академики РАН потребовали отменить арест ректора Шанинки Сергея Зуева

Академики Российской академии наук (РАН) обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом в защиту ректора Шанинки Сергея Зуева. Его подписали 59 человек.

Члены и профессора требуют взять под личный контроль дело Зуева и смягчить ему меру пресечения. «Сам факт этого обвинения кажется нам абсурдным: невозможно представить, чтобы Сергей Эдуардович Зуев был причастен к какому-либо мошенничеству или хищению», — отметили авторы письма.

По словам академиков, их возмущает «жестокость следственных органов, суда и прокуратуры» в отношении Зуева, который перенес за год три операции и нуждается в лечении.

Сергей Зуев — фигурант дела экс-замминистра просвещения Раковой. Ректора обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у фонда, который возглавляла чиновница. Сейчас Зуев и Ракова находятся в СИЗО.

В четверг, 25 ноября, Зуеву предъявили новое обвинение о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС, где он был директором вуза.

Источник: «Новая газета»

Обложка: РАНХиГС

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