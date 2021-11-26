Академики РАН потребовали отменить арест ректора Шанинки Сергея Зуева

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Академики Российской академии наук (РАН) обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом в защиту ректора Шанинки Сергея Зуева. Его подписали 59 человек.
Члены и профессора требуют взять под личный контроль дело Зуева и смягчить ему меру пресечения. «Сам факт этого обвинения кажется нам абсурдным: невозможно представить, чтобы Сергей Эдуардович Зуев был причастен к какому-либо мошенничеству или хищению», — отметили авторы письма.
По словам академиков, их возмущает «жестокость следственных органов, суда и прокуратуры» в отношении Зуева, который перенес за год три операции и нуждается в лечении.
Сергей Зуев — фигурант дела экс-замминистра просвещения Раковой. Ректора обвиняют в хищении 21 миллиона рублей у фонда, который возглавляла чиновница. Сейчас Зуев и Ракова находятся в СИЗО.
В четверг, 25 ноября, Зуеву предъявили новое обвинение о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в ИОН РАНХиГС, где он был директором вуза.
Источник: «Новая газета»
Обложка: РАНХиГС