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Резиденция «Академия звука» открыла прием заявок от музыкантов на участие в новом сезоне

Резиденция для начинающих музыкантов «Академия звука» открыла прием заявок на участие в новом сезоне, который состоится в Уфе весной 2022 года.

Принять участие в проекте могут музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор.

Для того, чтобы отправить заявку на участие в первом этапе конкурса, соискателям нужно записать видео, на котором они исполняют музыкальную композицию собственного сочинения, и опубликовать его у себя инстаграме или во «Вконтакте», сопроводив пост хэштегом #АкадемияЗвука.

Победителей первого этапа выберет жюри.

Заявки принимаются до 24 февраля включительно.

Резиденция «Академия звука» предоставляет участникам бесплатное трехнедельное обучение сонграйтингу, музыкальному продюсированию и менеджменту. Выпускники курса создадут собственный музыкальный проект и представят его на отчетном концерте в Уфе в апреле.


Подробности конкурса на сайте резиденции.

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Источник: «Академия звука»

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