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Новости

Материал дняБольшой текст «Би-би-си» об актерах, которым не дают роли из-за поддержки Навального

Российских актеров, поддержавших Алексея Навального и зимние протесты, перестали звать на роли в фильмах и сериалах. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на представителей киноиндустрии.

Зимой в «Газпром-медиа» якобы появились обновленные «стоп-листы» актеров, которых продюсерам и режиссером нельзя звать в новые проекты. В них вошли в том числе Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова и Семен Трескунов.

Например, актера Евгения Стычкина, который в эфире «Дождя» исполнил роль адвоката Алексея Навального во время чтения по ролям судебного заседания политика, исключили из рекламной кампании его режиссерского дебюта — сериала «Контакт».

Нескольких актеров из «стоп-листов» вызвали на беседы в Следственный комитет, пишет «Би-би-си». После этого они приняли решение «не высовываться», отмечает издание, чтобы их из этих списков убрали.

Источник: «Русская служба Би-би-си»

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