Акция от школы экстремального вождения «Нижегородского Кольца»

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До нового года осталось совсем немного, поэтому мы продолжаем радовать всех читателей и читательниц The Village Нижний Новгород необычными подарками!
И сегодня их дарит гоночная трасса «Нижегородское кольцо», где каждую зиму проходит Школа контраварийного вождения. На «Базовом» курсе опытные инструкторы с помощью теории и практики научат вас безошибочным действиям на дороге для предотвращения чрезвычайных ситуаций, поскольку зимой вождение становится в разы опаснее!
Специально для вас ребята подготовили скидку 10% на индивидуальные занятия «Базового курса». А для тех, кто хочет подарить курс своим друзьям и близким, есть подарочные сертификаты.
Для того, чтобы получить скидку, необходимо при покупке назвать кодовое слово «ВИЛЛАДЖ-НРИНГ» или заполнить его в поле «комментарий» при покупке на сайте. И скидка 10% на индивидуальное занятие «Базового курса» или на целый курс ваша.
Акция будет действовать с 24 по 31 декабря.