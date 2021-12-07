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Адвент-календарь
7 декабря 2021

Адвент-календарь The Village Подарки и скидки от наших друзей и партнеров каждый день

АвторThe Village Нижний Новгород Specials

Адвент-календарь — популярная забава, благодаря которой ожидание главного праздника года скрашено ежедневными маленькими подарками, которые настраивают на нужный новогодний лад. И если обычно там находятся сладости и крошечные презенты, то в спецпроекте The Village Нижний Новгород под каждым окошком адвент-календаря скрывается акция, спецпроект или бонус от наших партнеров. Открывайте окошки и каждый день неминуемо станет праздником. Поехали!

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