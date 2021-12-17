Участница Pussy Riot Мария Алехина получила 15 суток за фото Лукашенко в инстаграме

Купить рекламу
Обновление
Тверской районный суд Москвы арестовал Марию Алехину на 15 суток по статье о пропаганде нацистской символики. Она будет отбывать наказание в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово.
В Москве сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома. Об этом сообщила сама девушка в инстаграме.
Причиной стал пост с президентом Беларуси Александром Лукашенко и свастикой, который активистка опубликовала в инстаграме в 2015 году.
Алехину отвезли в ОВД, чтобы составить протокол по статье 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики). Максимальное наказание — 15 суток административного ареста, штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов.
Ранее полицейские задержали муниципального депутата Люсю Штейн. Ей тоже вменяют пропаганду нацистской символики за пост 2018 года. Она выложила коллаж, где кто-то прифотошопил к ее фото нацистскую фуражку и написал «Люся Штейн депутат фашист».
Источник: Мария Алехина, «Интерфакс»
Обложка: Мария Алехина