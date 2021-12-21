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Новости

Александр Ионов, писавший доносы на СМИ, стал новым членом совета ФСИН

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов, из-за доносов которого «Медузу»*, «Важные истории»* и ряд других СМИ признали иноагентами, стал членом Общественного совета ФСИН.

На сайте Общественного совета ФСИН Ионов указан как президент «Антиглобалистского движения России». В то же время из совета исключили правозащитниц Еву Меркачеву и Анну Каретникову, отметила политик Марина Литвинович.

Марина Литвинович

Политик

Обе — делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное — хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали.

*Власти считают эти СМИ иностранными агентами.

Источник: ФСИН

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