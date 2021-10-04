В Петербурге появился сервис, с помощью которого можно отслеживать движение скорой помощи

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С понедельника, 4 октября, жители Петербурга смогут отслеживать движение машины скорой помощи, выехавшей на вызов. В рамках тестовой эксплуатации сервис развернут в Петербурге на всей территории обслуживания СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».
Это работает так: после обращения в скорую помощь с мобильного телефона по номерам 103 или 112 оператор отправляет звонящему SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. На этой карте будет отображаться местоположение машины.
Ссылка на карту будет активна в течение 10 минут после прибытия машины скорой помощи на место. Это поможет сэкономить время поисков бригады экстренной помощи.
Источник: ЗАКС.ру