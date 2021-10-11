Полиция сочла уличный праздник, посвященный домашним животным, незаконной акцией и разогнала его

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В воскресенье, 10 октября, полиция разогнала уличный праздник «Собака-Обнимака», посвященный домашним животным. Полицейские сочли событие, организованное Домом молодежи Василеостровского района, незаконной акцией.
Участниками праздника были школьники Василеостровского района и воспитанники Центра социальной помощи семье и детям. Волонтеры должны были провести для них познавательные экологические мастер-классы о бережном отношении к природе и животным, способах раздельного сбора и переработки мусора.
Источник: Живем на Васильевском | Васильевский остров / ВКонтакте