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Новости

Полиция сочла уличный праздник, посвященный домашним животным, незаконной акцией и разогнала его

В воскресенье, 10 октября, полиция разогнала уличный праздник «Собака-Обнимака», посвященный домашним животным. Полицейские сочли событие, организованное Домом молодежи Василеостровского района, незаконной акцией. 

Участниками праздника были школьники Василеостровского района и воспитанники Центра социальной помощи семье и детям. Волонтеры должны были провести для них познавательные экологические мастер-классы о бережном отношении к природе и животным, способах раздельного сбора и переработки мусора.

Источник: Живем на Васильевском | Васильевский остров / ВКонтакте

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