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Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком
Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком
Новости

Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком

обновлено27 ноября 2021

Обновление

Telegram отключил эмодзи персика, который шлепался при нажатии, и баклажана, который покрывал экран белой жидкостью.

Как сообщил Павел Дуров, эмодзи отключили по требованию Apple.

Telegram обновил анимацию некоторых эмодзи и добавил им сексуальный подтекст. На это обратил внимание пользователь твиттера @Deadly_Laser.

Теперь если отправить собеседнику эмодзи персика (и нажать на него!), то фрукт шлепнет ладонь, а если баклажана, то экран покроется белой жидкостью. То же самое произойдет со смайлами рвоты или какашки: чат заляпается содержимым.

Как отреагировали пользователи

Некоторые пользователи удивились такому решению Павла Дурова и вспомнили про его принципы жизни.

Не обошлось и без сентябрьского опроса о приостановке работы бота политика Алексея Навального или всего Telegram.

Источник: Twitter

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