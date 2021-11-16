Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком

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Обновление
Telegram отключил эмодзи персика, который шлепался при нажатии, и баклажана, который покрывал экран белой жидкостью.
Как сообщил Павел Дуров, эмодзи отключили по требованию Apple.
Telegram обновил анимацию некоторых эмодзи и добавил им сексуальный подтекст. На это обратил внимание пользователь твиттера @Deadly_Laser.
Теперь если отправить собеседнику эмодзи персика (и нажать на него!), то фрукт шлепнет ладонь, а если баклажана, то экран покроется белой жидкостью. То же самое произойдет со смайлами рвоты или какашки: чат заляпается содержимым.
Некоторые пользователи удивились такому решению Павла Дурова и вспомнили про его принципы жизни.
Не обошлось и без сентябрьского опроса о приостановке работы бота политика Алексея Навального или всего Telegram.
Источник: Twitter