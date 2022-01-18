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Новости

Антифашистский концерт 19 января перенесен в Сахаровский центр. Причина — давление властей

Антифашистский концерт памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых неонацистами в Москве 19 января 2009 года, переносится в Сахаровский центр из-за давления сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму (Центра «Э»), сообщает группа «Аркадий Коц».

Во вторник, 18 января в бар «Бульдог», где на следующий день должен был состояться концерт, пришли сотрудники Центра «Э».

«Угрозами и шантажом силовики вынудили дирекцию отменить мероприятие», — рассказали музыканты.

Изначально вечер памяти Маркелова и Бабуровой должен был состояться в пабе O’Connell’s на Чистых прудах, но в субботу, 14 января группа «Аркадий Коц» написала в своем телеграме, что дирекцию паба угрозами вынудили отменить концерт.

Подробности об антифашистском концерте 19 января в Сахаровском центре — тут, начало в 20:00. За час до этого состоится возложение цветов на месте гибели Маркелова и Бабуровой по адресу Пречистенка, 1.

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Источник: «Аркадий Коц»

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