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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актриса Мария Шукшина и другие «противники вакцинации» ответили на открытое письмо, в котором врачи пригласили их в красную зону российских больниц.
Мария Шукшина
Актриса
Мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне 80 % населения России. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся. Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи.
Оскар Кучера
Актер и телеведущий
В этом письме меня приглашают в красную зону больных ковидом. То есть эти люди почему-то решили, что я отрицаю болезнь. Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность. Но вы же решите 30 тысяч рублей заплатить моей семье, если я сдохну от вашей прививки.
Юрий Лоза
Певец
Я здоров, поэтому ехать туда, где полно внутрибольничной инфекции, — это гарантированно заразиться. Они этого хотят? Я не антиваксер, я против укола непроверенной бякой. Они хотят, чтобы я заразился, чтобы они взяли меня лечить и получили доплату за меня как за ковидного больного. Конечно, это все ради денег. У меня экономическое образование, я знаю, что деньги правят миром.
Петр Толстой
Вице-спикер Госдумы
Исхожу из позиции нашего президента, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Победить вирус мы сможем только вместе. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения.
Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ
Обязательной вакцинации быть не может. Это вам любой врач скажет. А если у тебя аллергия? А у переболевших иммунитет лучше [чем у вакцинированных]. Я никогда не говорил «Не надо прививаться». Сам трижды привился: вакциной от «Вектора», потом «Спутник Лайт». Мы из этой красной зоны не вылезаем, у нас в Думе 300 с лишним человек переболели.
Сергей Миронов
Лидер «Справедливой России»
В отношении меня и партии письмо явно не по адресу. Мы призываем вакцинироваться, это нужно делать, но добровольно. Нельзя нарушать права граждан.
Источник: «РБК»
Обложка: Мария Шукшина