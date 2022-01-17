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Австралия открыла въезд привитым «Спутником V» (но не для туристов)

Австралия разрешила въезд привитым двумя дозами российской вакцины «Спутник V». С момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.

Однако признание российской вакцины не означает автоматического открытия границ Австралии для российских привитых туристов. Въезд в Австралию с туристическими визами по-прежнему закрыт.

Приехать в Австралию сейчас можно только по личным причинам (воссоединение с семьей, вступление в брак, смерть близкого родственника), по работе, бизнесу или учебе, а также в составе одной из гуманитарных миссий.

О том, куда можно полететь привитым «Спутником V», можно посмотреть в нашем материале.

Источник: «РИА Новости»

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